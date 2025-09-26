Egyelőre szabadlábra helyezték a Lakatos Márk-féle ügy emberkereskedelemmel vádolt szereplőjét

Megosztás itt:

Hetekkel ezelőtt megszüntette a bíróság a Lakatos Márk-ügyben ismertté vált kerítő, O. P. letartóztatását– erősítette meg lapunk információját a Fővárosi Törvényszék. A döntésre azért került sor, mert már nem állnak fenn a bíróság szerint azok a különös okok, ami miatt a férfi letartóztatása indokolt lenne. A férfi természetesen továbbra is gyanúsított, egy másik személy ellen pedig nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.

Ahogy arról már többször beszámoltunk, a rendőrség a férfi meggyanúsításáról tavaly decemberben adott a Magyar Nemzetnek tájékoztatást: Tájékoztatjuk, hogy az említett ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2024. december 12-én a sértettel szemben fennálló egyéb hatalmi, befolyási helyzetével visszaélve, üzletszerűen elkövetett, két rendbeli emberkereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatott ki egy 27 éves budapesti férfit.

Korábbi információink szerint egy tanú elmondásából tudható, hogy az a kerítő az eljárás gyanúsítottja, aki a fenti fiatal sértettet kiközvetíthette Lakatos Márkhoz. Az ugyanakkor a bíróság egyik tájékoztatásából kiderült, hogy a férfi még nem ezzel, hanem két másik sértett kiközvetítésével lett meggyanúsítva, azoknak az áldozatoknak pedig nincs köze Lakatos Márkhoz.

