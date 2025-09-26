Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 26. Péntek Jusztina napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Egyelőre szabadlábra helyezték a Lakatos Márk-féle ügy emberkereskedelemmel vádolt szereplőjét

2025. szeptember 26., péntek 09:59 | Magyar Nemzet
pedofília emberkereskedelem Lakatos Márk-féle botrány

Megszüntette a bíróság a letartóztatását annak a férfinak, akinek a neve a Lakatos Márk-féle botrány kapcsán merült fel – tudta meg a Magyar Nemzet. A rendőrségi eljárás továbbra is folyamatban van, a férfit jelenleg két rendbeli emberkereskedelemmel gyanúsítják

  • Egyelőre szabadlábra helyezték a Lakatos Márk-féle ügy emberkereskedelemmel vádolt szereplőjét

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Hetekkel ezelőtt megszüntette a bíróság a Lakatos Márk-ügyben ismertté vált kerítő, O. P. letartóztatását– erősítette meg lapunk információját a Fővárosi Törvényszék. A döntésre azért került sor, mert már nem állnak fenn a bíróság szerint azok a különös okok, ami miatt a férfi letartóztatása indokolt lenne. A férfi természetesen továbbra is gyanúsított, egy másik személy ellen pedig nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.

Ahogy arról már többször beszámoltunk, a rendőrség a férfi meggyanúsításáról tavaly decemberben adott a Magyar Nemzetnek tájékoztatást: Tájékoztatjuk, hogy az említett ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2024. december 12-én a sértettel szemben fennálló egyéb hatalmi, befolyási helyzetével visszaélve, üzletszerűen elkövetett, két rendbeli emberkereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatott ki egy 27 éves budapesti férfit.

Korábbi információink szerint egy tanú elmondásából tudható, hogy az a kerítő az eljárás gyanúsítottja, aki a fenti fiatal sértettet kiközvetíthette Lakatos Márkhoz. Az ugyanakkor a bíróság egyik tájékoztatásából kiderült, hogy a férfi még nem ezzel, hanem két másik sértett kiközvetítésével lett meggyanúsítva, azoknak az áldozatoknak pedig nincs köze Lakatos Márkhoz.

Fotó: Magyar Nemzet

 

További híreink

Ezt hazudta rólam Magyar Péter

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

Csapattársa jól elintézte Szoboszlai Dominik liverpooli sorsát

Újabb magyar sokk Romániában, Varga is reagált a kapott büntetésre

Bejelentette a Red Bull-főnök: Verstappen jövőre máshol versenyez

A Plzen edzője a sajátjait kritizálta, a csapatkapitány közben a Fradiba rúgott bele

Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra

Kiderült, a pályán sem lehetett volna a Fradi ellen gólt szerző csatár – videó

Itt az újabb vérlázító ügy – újabb botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

További híreink

Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta

Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

Itt az újabb vérlázító ügy – újabb botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Ilaria Salis idegbe került” – A HírTV brüsszeli tudósítójának szembesítéséről cikkezett az olasz sajtó + videó
2
Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra
3
Hihetetlen fordulat: 8 éve körözték, most egy kis faluban buktatták le
4
Napindító – Ursula von der Leyen megfenyegette Putyint a NATO nevében + videó
5
Vezércikk - Botrányos hét: papot zaklattak, fegyverrel járkálnak és pedofilvádakról hazudoztak az ellenzékiek + videó
6
Lavrov kemény választ adott a Nyugatnak
7
Lejárt az idő: nagyon úgy tűnik, hogy Trump befenyíti Szerbiát
8
Orbán Viktor: Súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak + videó
9
Donald Trump: Orbán Viktor remek ember, aki közeli barátom és nekik most nagyon nehéz
10
Háttérkép - Több, mint politika: Trump mozgalma az, amit az elit nem tud megállítani? + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Hárman sem tudták megállítani az agresszív rablót

Hárman sem tudták megállítani az agresszív rablót

 „A komáromi eset főszereplője egy visszaeső bűnöző, aki lakásán kereste fel ismerősét, miután megtudta, hogy annál egy viszonylag nagyobb összeg van. Bár erőszakos fellépésének köszönhetően végre tudta hajtani tervét, a rendőrök rövid időn belül elfogták.”
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!