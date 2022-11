Egy szexvideó miatt állhat bíró elé egy férfi

Megosztás itt:

2020 decemberében egy internetes alkalmazáson keresztül több szexuális tartalmú videót is kapott egy férfi. Ezek a videók egy Komárom-Esztergom megyei embert ábrázolnak szexuális tevékenység közben. A férfi felvételeket letöltötte a számítógépére és a telefonjára is. Tavaly nyáron, június 15 - én úgy döntött, hogy a videón szereplő tudta és beleegyezése nélkül feltölti az internetre is, aminek súlyos következményei lettek.

A SZEXVIDEÓN SZEREPLŐ FŐNÖKEIHEZ IS ELJUTOTTAK A FELVÉTELEK, EZÉRT EGY MÁSIK POZÍCIÓBA HELYEZTÉK ÁT ŐT.

Az illető feljelentést tett a szexvideó nyilvánosságra kerülése miatt. A férfit elfogták. Most különleges személyes adattal visszaéléssel vádolják és indítványozták, hogy tárgyalás nélkül ítéljék el, kapjon pénzbüntetést.