Egy szem extasy tabletta okozta a 17 éves lány halálát

A rendőrségre 2022. március 15-én tett bejelentést az egyik debreceni kórház arról, hogy egy fiatal lány életéért küzdenek, aki a vizsgálatok alapján kábítószertől lett rosszul. A következő tájékoztatás azonban már arról érkezett, hogy 2022. március 20-án a szakszerű orvosi ellátás ellenére a fiatalkorú életét vesztette.

A nyomozás adatai szerint a lány 2022. március 14-én este szerzett két szem extasy tablettát. Az egyiket ő, a másikat pedig egy 22 éves barátnője vette be. A kábítószertől azonban a fiatal lány rosszul lett, elájult, mentőt kellett hozzá hívni.

A rendőrök nagy erőkkel a díler keresésébe kezdtek. A nyomok egészen Püspökladányig vezettek. A gyanú szerint a lányok egy 18 éves fiútól vásárolták korábban a tablettákat. A debreceni nyomozók elfogták, a rendőrkapitányságon pedig gyanúsítottként kihallgatták, bűnügyi őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni a kábítószerek hosszú és rövid távú károshatásait. Ahogy ez a sajnálatos eset is mutatja, nem kell komoly fogyasztónak lenni ahhoz, hogy akár egy szem tabletta is tragédiához vezessen.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a kábítószereknek jelentős romboló élettani hatásai vannak. A fogyasztóknak nemcsak a drogok büntetőjogi, de az életveszélyes kockázatával is szembe kell nézniük. Az összetételük folyamatosan változik, a használók sosem tudják pontosan mit is fogyasztanak és mindenkinél más-más tüneteket produkálhatnak. Legnagyobb veszélyük a kiszámíthatatlanságuk, akár már egy alkalom is végzetes lehet.

Police.hu