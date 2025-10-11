Keresés

2025. 10. 11. Szombat
Egy pillanatnyi figyelmetlenség, egy életnyi tragédia: halálos vonatgázolás történt

2025. október 11., szombat 14:30 | MTI
vonatgázolás Kecskemét MÁV figyelmetlenség tragédia baleset közlekedésbiztonság Katasztrófavédelem

Tragédia történt szombat kora délután Kecskemét közelében: a Szegedre tartó Napfény InterCity halálra gázolt egy embert. A baleset ismét fájdalmasan hívja fel a figyelmet a vasúti közlekedés veszélyeire és a személyes felelősség fontosságára.

Tragédia történt szombat kora délután Kecskemét közelében: a Szegedre tartó Napfény InterCity halálra gázolt egy embert. A baleset ismét fájdalmasan hívja fel a figyelmet a vasúti közlekedés veszélyeire és a személyes felelősség fontosságára.

Tragédia a síneken: A Napfény InterCity gázolt Kecskemétnél

A Mávinform közleménye szerint a Nyugati pályaudvarról Szegedre tartó szerelvény Kecskemét közelében gázolt el egy embert. A vonaton mintegy százhúszan utaztak, akiket a tűzoltók segítségével szállítanak át egy mentesítő járatra. A helyszínelés ideje alatt a forgalom szünetel az érintett szakaszon, a Budapest-Cegléd-Szeged vonalon jelentős késésekre kell számítani.

Egy pillanatnyi figyelmetlenség, egy életnyi tragédia

Bár a baleset pontos körülményeit még vizsgálják a hatóságok, minden ilyen eset egy szörnyű emlékeztető. A modern világban a fülhallgatók, az okostelefonok és a rohanó életmód miatt hajlamosak vagyunk megfeledkezni a minket körülvevő veszélyekről. A vasúti sínek környéke azonban nem bocsát meg. Egy több száz tonnás szerelvény fékútja több száz méter, a mozdonyvezetőnek esélye sincs időben megállni. A síneken vagy azok közvetlen közelében tartózkodni életveszélyes, egyetlen rossz mozdulat vagy figyelmetlen pillanat visszafordíthatatlan következményekkel járhat.

A tudatmódosító szerek, mint a végzet útitársai

Fontos beszélni arról is, hogy az alkohol vagy a kábítószerek hatása alatt álló személyek ítélőképessége és reakcióideje drámaian lecsökken. Egy olyan veszélyes üzemben, mint a vasút, ez a kockázat sokszorosára nő. Egy bódult állapotban lévő ember nem képes felmérni a közeledő vonat sebességét, nem hallja a figyelmeztető jelzéseket, és képtelen a gyors, helyes döntések meghozatalára. A tudatmódosító szerek nemcsak az egészségre károsak, de a legrosszabb pillanatban vehetik el tőlünk a legfontosabbat: az életben maradás esélyét.

Ez a tragédia legyen intő jel mindannyiunk számára. Vigyázzunk magunkra és egymásra a közlekedésben, és soha ne feledjük: a sínek nem bocsátanak meg.

 A vasúti közlekedés veszélyeiről és a megelőzés fontosságáról további információkat talál a MÁV és a rendőrség honlapján.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

