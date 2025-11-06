Egy pillanat műve volt: 5 fiatal élete múlt egyetlen felelőtlen döntésen

Megosztás itt:

„Csillát én neveltem fel!” – kezdi sírva a 18 éves áldozat nagymamája, Csík Istvánné Ilona. - írta meg a BORS. A szavakba fojtott fájdalom mögött egy felfoghatatlan tragédia áll: Szentmártonkátánál öt fiatal halt meg, mert az autójuk a tilos jelzés ellenére egy száguldó Intercity elé hajtott. Ez a történet a legfájdalmasabb módon mutatja be, mi történik, amikor a józan ész egyetlen pillanatra is kikapcsol.

Az elkerülhető tragédia pillanatai

A tények ridegek. A 24 éves sofőr, jogosítvány nélkül, öt barátjával az autóban kikerülte a félsorompót, és ráhajtott a sínekre. Nem vették észre a piros jelzést? Vagy – és ez a valószínűbb – tudatosan semmibe vették azt? A válasz már mindegy. A Tokaj Intercity esélyt sem adott nekik.

Az eredmény: öt fiatal élete ért véget egyetlen szempillantás alatt. Csilla (18), Robi, István, Gábor és a sofőr, Zoltán (24) azonnal meghaltak. Egyetlen utas, Viktória életéért jelenleg is küzdenek az orvosok.

A gyász valósága: „az arca brutálisan el volt torzulva”

A statisztika mögött mindig emberi sorsok vannak. A Borsnak nyilatkozó nagymama elmondása szerint Csilla vidám lány volt, szeptemberben lett 18, kertészetben dolgozott, előtte állt az élet. A baleset helyszínére siető másik unoka azonosította a testét.

„Szét volt szakadva a nadrágja és a ruhája, a cipője pedig leröpült a lábáról. Az arca pedig brutálisan el volt torzulva” – a nagymama szavai kíméletlen őszinteséggel mutatják be a felelőtlenség árát. A családtagoknak most ezzel a képpel kell tovább élniük.

A józan ész kérdése: miért?

Ez a tragédia nem a sors műve volt. Nem egy műszaki hiba vagy egy váratlan természeti katasztrófa okozta. Ezt a tragédiát emberi felelőtlenség okozta. A józan ész és az univerzális erkölcs azt diktálja, hogy az élet a legnagyobb érték. A közlekedési szabályok (a piros lámpa, a sorompó) nem azért vannak, hogy bosszantsák az autósokat. Azért vannak, hogy megvédjék őket a biztos haláltól.

Amikor egy sofőr – jogosítvány nélkül, talán ital hatása alatt (a cikk szerint italozni indultak) – kikerül egy sorompót, az nem bátorság. Az nem "vagánykodás". Az orosz rulett a saját maga és az autóban ülő, rábízott barátai életével.

Tanulni a felfoghatatlanból

A szentmártonkátai tragédia kegyetlen mementó mindannyiunk számára. Figyelmeztetés arra, hogy a felelőtlenségnek, a szabályok semmibevételének és a józan ész kikapcsolásának visszafordíthatatlan ára van. Öt fiatal élete ért véget, családok tucatjainak élete tört össze egyetlen rossz döntés miatt. Osztozunk a gyászolók fájdalmában, és reménykedünk az egyetlen túlélő felépüléséért.

Forrás: Bors

Fotó: MTI