Egy perc, három piros lap: a játékvezető tartott a szurkolóktól, félbeszakította a kupameccset Karancslapujtőn

A megyei első osztályban szereplő Karancslapujtő csapata sikerrel vette a MOL Magyar Kupa országos főtáblájának első fordulóját a szabolcsi Balkány ellen, így a második fordulóban az NB III-ban szereplő Hatvannal csaphatott össze.

A hazaiak hamar háromgólos hátrányba kerültek: a 8., a 16. és a 31. percben is gólt kaptak, majd valamin annyira felháborodtak, hogy Juhász Dávid játékvezető három piros lapot is felmutatott egy percen belül. A 34. percben kiállította a lapujtőiek kapusát, Puporka Dánielt, majd a 35. percben két mezőnyjátékost is leküldött a pályáról.

A karancslapujtőiek nyolcan maradtak a pályán, a második félidő elején pedig két újabb gólt kaptak, majd a játékvezető félbeszakította a találkozót.

A NOOL beszámolója szerint, Juhász Dávid játékvezető azért szakította félbe a mérkőzést, mert a találkozó körülményei, elsősorban a szurkolók magatartása miatt, segítőivel nem érezték magukat biztonságban, de a nógrádi portál megemlíti, hogy a rendezők sem járultak hozzá túlzottan a biztonságos körülmények megteremtéséhez.

Eredmény:

Silver Tüzép Karancslapujtő–FC Hatvan 0–5 (0–3)

Fotó: nool.hu/Vendel Lajos

