Egy nap alatt két fegyveres rablót kaptak el

2019. JANUÁR 9., SZERDA ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK TARTJA AZ IDEI ELSÕ KORMÁNYINFÓT CSÜTÖRTÖKÖN. A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ KÉPVISELÕI MEGKAPTÁK A MINISZTERELNÖKSÉG ÉS A GUNDEL ÉTTEREM KÖZÖTTI SZERZÕDÉST. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERT VÁLASZTOTTA A 2018-AS ÉV EMBERÉNEK A FIGYELÕ. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: AZ ÖSSZES JELENTÕS NEMZETKÖZI SZERVEZET FELFELÉ JAVÍTOTTA MAGYARORSZÁG TAVALYI GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSÉNEK A MÉRTÉKÉT. JOBBIK: ÉRTELMETLEN ÉS ZAVART OKOZNA AZ ÖSSZELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRA. MEGDÕLT AZ ÁRAMFOGYASZTÁS REKORDJA, A NEGYEDÓRÁS ÁTLAGTELJESÍTMÉNY 6884 MEGAWATTOS CSÚCSÉRTÉK VOLT KEDDEN MAGYARORSZÁGON - KÖZÖLTE A MAVIR. CSÜTÖRTÖKIG PÁLYÁZHATNAK A TANODÁK A KÖLTSÉGVETÉSBEN RÖGZÍTETT 2,5 MILLIÁRD FORINTOS ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA - KÖZÖLTE AZ EMMI. A TESCO LEHET AZ ELSÕ CÉG, AMELY VÁLLALJA, HOGY NEM ALKALMAZZA A 400 ÓRÁS MUNKAIDÕKERETET - MAGYAR IDÕK. TOROCZKAI LÁSZLÓ BOCSÁNATKÉRÉSRE SZÓLÍTOTTA FEL BOTKA LÁSZLÓ SZEGEDI POLGÁRMESTERT. A MI HAZÁNK ELNÖKE SZERINT A SZOCIALISTA POLITIKUS AZT SUGALMAZZA, HOGY A FIDESZ MEGVÁSÁROLTA A MI HAZÁNKAT. TELJESEN MEGÚJUL BUDAPESTEN A VÖRÖSMARTY ÉS A PODMANICZKY TÉR - JELENTETTE BE SZENTGYÖRGYVÖLGYI PÉTER, AZ V. KERÜLET POLGÁRMESTERE. PUTNOKON VESZÉLYES, BUDAPESTEN, MISKOLCON, SAJÓSZENTPÉTEREN, SZEGEDEN ÉS VÁCON KIFOGÁSOLT A LEVEGÕ MINÕSÉGE KÖZÖLTE A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT. KEDDEN A NEGYEDÓRÁS ÁTLAGTELJESÍTMÉNY 6884 MEGAWATTOS CSÚCSÉRTÉKÉVEL MEGDÕLT AZ ÁRAMFOGYASZTÁS REKORDJA MAGYARORSZÁGON. AZ ELMÚLT HARMINC ÉVBEN MEGHÁROMSZOROZÓDOTT AZ 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEG GYEREKEK SZÁMA KÖZÖLTE A SEMMELWEIS EGYETEM. A MOL BRUTTÓ 4 FORINTTAL CSÖKKENTETTE A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK. FOKOZOTT LAVINAVESZÉLY MIATT A HATÓSÁGOK AZ ÖTFOKOZATÚ SKÁLÁN A NÉGYES JELZÉSÛ RIASZTÁST LÉPTETTÉK ÉLETBE A SALZBURG KÖRNYÉKI HEGYEKBEN. ÚJABB EMBERT TARTÓZTATTAK LE A 2015 NOVEMBERÉBEN PÁRIZSBAN ELKÖVETETT TERRORTÁMADÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN BELGIUMBAN. KÖZÖS EP-KÉPVISELÕCSOPORTOT SZERETNE LÉTREHOZNI A FRANCIA SÁRGAMELLÉNYESEKKEL, VALAMINT LENGYEL, HORVÁT, FINN PÁRTOKKAL AZ OLASZ KORMÁNYFÕ-HELYETTES. LENGYELORSZÁG ÉS OLASZORSZÁG AZ ÚJ EURÓPAI TAVASZ HÕSEI LESZNEK, A MÁJUSI EP-VÁLASZTÁSOK UTÁN - MONDTA MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTER VARSÓBAN. ÚJRAKEZDÕDÖTT A VITA A BRIT PARLAMENTBEN A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK BELEEGYEZNE, HOGY NE FAL, HANEM ACÉLKERÍTÉS ÉPÜLJÖN AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRON. TRUMP ELNÖK ALIG KILENCPERCES ÜZENETÉBEN UGYANAKKOR ISMÉTELTEN 5,7 MILLIÁRD DOLLÁRT KÉRT A HATÁRKERÍTÉS MEGÉPÍTÉSÉRE. AZ AMERIKAI KONGRESSZUSBAN BELPOLITIKAI VITA MIATT NEM SZAVAZTAK MEG EGY KÖZEL-KELETRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT. KOMPLETT HÜLYÉNEK NEVEZTE AZ AMERIKAI TISZTSÉGVISELÕKET IRÁN VALLÁSI VEZETÕJE. KLAUS IOHANNIS ROMÁN ÁLLAMFÕ MÁSODSZOR IS ELUTASÍTOTTA A KORRUPCIÓELLENES FÕÜGYÉSZ KINEVEZÉSÉT. KIKÖTHETNEK A MÁLTÁNÁL 49 MIGRÁNSSAL A FEDÉLZETÜKÖN VESZTEGLÕ MENTÕHAJÓK. BRAZÍLIA HIVATALOSAN IS KILÉPETT AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁBÓL. ÉLETVESZÉLYESEN MEGVERTÉK FRANK MAGNITZOT, A BEVÁNDORLÁSELLENES NÉMET AFD PÁRT KÉPVISELÕJÉT. UKRAJNA MÉG NEM ÁLL KÉSZEN ARRA, HOGY CSATLAKOZZON AZ EURÓPAI UNIÓHOZ ÉS A NATO-HOZ - JELENTETTE KI AZ UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER KEDDEN. AZ AUSZTRÁL HATÓSÁGOK KIÜRÍTETTEK TÖBB KÜLFÖLDI KONZULÁTUST ÉS NAGYKÖVETSÉGET CANBERRÁBAN, ILLETVE SYDNEYBEN, MERT GYANÚS CSOMAGOK ÉRKEZTEK. A MADAGASZKÁRI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSE SZERINT ANDRY RAJOELINA NYERTE A DECEMBERI ELNÖKVÁLASZTÁS 2. FORDULÓJÁT. ÓNOS ESÕ MIATT 11 MEGYÉRE ADOTT KI FIGYELMEZTETÉST AZ OMSZ AZ ORSZÁG NYUGATI ÉS DÉLI FELÉBEN. HAVAS, LATYAKOS ÚTFELÜLETRE SZÁMÍTHATNAK AZ AUTÓSOK AZ M1-ES, M3-AS ÉS M7-ES AUTÓPÁLYA ÉS AZ M0-S AUTÓÚT TÖBB SZAKASZÁN. KÉT AUTÓ ÉS EGY KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN, LETENYE FELÉ A 40-ES KM-NÉL. EGY KAMION, EGY KISBUSZ, EGY KISTEHERAUTÓ ÉS EGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 4-ES FÕÚT PÜSPÖKLADÁNY ÉS KARCAG KÖZÖTTI SZAKASZÁN, PÜSPÖKLADÁNY KÖZELÉBEN. ÁROKBA SODRÓDOTT EGY AUTÓ BAKTALÓRÁNTHÁZÁN, A JÁRMÛ VEZETÕJE A HELYSZÍNEN MEGHALT. ÉLETFOGYTIG TARTÓ FEGYHÁZRA ÍTÉLTE KEDDEN A PÉCSI ÍTÉLÕTÁBLA AZT A FÉRFIT, AKI 2016-BAN FEJSZÉVEL MEGÖLTE SZOMSZÉDJÁT A BARANYA MEGYEI TÚRONYBAN. FÜSTPRÓBÁT TART FEBRUÁR VÉGÉIG A BKV A 3-AS METRÓ ÉSZAKI, FELÚJÍTÁS ALATT LÉVÕ ÁLLOMÁSAIN, CÉLJA, AZ ÚJ SZELLÕZÕBERENDEZÉSEK ELLENÕRZÉSE.