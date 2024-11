Egy kilométeren belül három súlyos baleset is történt az M6-os autópályán

Megosztás itt:

A beszámoló szerint az első helyszínen öt, a másodiknál négy, a harmadiknál szintén négy gépkocsi ütközött össze. A mohácsi és a véméndi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a járműveket. A balesethez több mentőautó, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is érkezik, a tűzoltók pedig melegedőbuszt is kértek a helyszínre. Az érintett útszakaszt lezárták a hatósági beavatkozás idejére. A balesethez mentőhelikopter is érkezett. A bama.hu úgy tudja, a sérültek közt van gerincsérült is és valakit újra is kellett éleszteni.

A lap azt írja az autópályán le volt fagyva az út, így talán ez okozhatta a számos balesetet. Szerdán rengeteg eső esett, az Időkép egyik automatája 40,6 millimétert mért a baranyai megyeszékhelyen, ami közel egyhavi csapadékot jelent.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság mindenki figyelmét szeretné felhívni, hogy ne hajtson fel az autópályára a kialakult körülmények miatt. Aki teheti, más alternatívát válasszon, mivel bizonytalan ideig még használhatatlan az autópálya.

8 óra környékén megjelent a sószóró autó, nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy szabaddá tegyenek egy sávot a forgalomnak. Hatalmas dugó alakult ki.

A helyszínen készült videó megtekinthető a bama.hu-n.