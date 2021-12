Egy hónapon belül 11 lakóházat tört fel egy siófoki betörő

Megosztás itt:

A rendezetlen életvitelű, italozó életmódot folytató vádlott 2021 júniusában kezdett el Siófokon, illetőleg annak vonzáskörzetében ingatlanokat feltörni. A férfi egy hónapon belül 11 lakóházba tört be. Előfordult, hogy egy kővel dobta be az ablakot, de több esetben egyszerűen csak besurrant a nyitva felejtett nyílászárón keresztül, sőt olyan is megesett, hogy a helyszínen talált létrán felmászva akart behatolni egy emeleti ablakon.

A vádlott a bűncselekmények elkövetése során egyes esetekben csak egészen minimális zsákmányt tudott magával vinni, de volt olyan családi ház is, ahonnan 1,7 millió forint értékben lopott el arany és ezüst ékszereket, illetve készpénzt. A férfi a lopássorozat végére összesen 18 sértettet károsított meg, akiktől több mint 3,2 millió forint értékű ingóságot tulajdonított el jogtalanul.

A férfit végül 2021 júniusának végén fogták el a siófoki nyomozók, a vádlott letartóztatását az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte.

Az ügyészség a Siófoki Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az azóta is letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására, több mint 2 millió forint vagyonelkobzás elrendelésére és a sértettek polgári jogi igényeinek megítélésre tett indítvány.

A fotók a Siófoki Rendőrkapitányság helyszíni szemléjén készültek.

