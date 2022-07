Egy hajszálon múlott: menekülés közben kis híján halálra gázolt egy rendőrt a részeg debreceni ámokfutó

Megosztás itt:

A zsaruk idén februárban akarták igazoltatni a 39 éves sofőrt, azonban a férfi a jelzés ellenére sem állt meg, sőt mi több, kövér gázt adott, és elporzott a rendőrök elől Püspökladány felé.Kiderült, hogy valóban vaj volt a füle mögött, ugyanis nemhogy érvényes jogosítványa nem volt, de vezetés előtt még alaposan be is piált.

A rendőrök azonnal a nyomába eredtek, és üldözni kezdték a sebesen száguldó ámokfutót, aki településeken keresztül, egyre több közlekedési szabályt áthágva cikázott az egyre több rendőrautó elől, miközben továbbra is figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket és a megállásra utasító felszólításokat.

A kattant sofőr a Nádudvar–Hajdúszoboszló–Hajdúszovát útvonalon aztán visszakanyarodott Debrecenbe, ahol a földutakon a rendőrök szem elől tévesztették, azonban nem sokáig: az idő közben odasiető Készenléti Rendőrség tagjai az álló, de járó motorú kocsiban rábukkantak, és megpróbálták intézkedni, azonban a férfi ismét megpattant.

Ezután a 47-es főúton próbálták elkapni, ahol egy rendőrautó keresztbe állt előtte, míg egy másik zsaru fényjelzéssel próbálta megállásra bírni.Ez nemhogy nem sikert, de kis híján tragédia lett a vége, a sofőr ugyanis ahelyett, hogy abbahagyta volna az őrült hajszát, az eddiginél is nagyobb sebességre kapcsolt, és még a rendőrt is megpróbálta elgázolni:

- Amikor a férfi a fényvisszaverő csíkkal ellátott rendőrségi egyenruhában lévő rendőrt meglátta, addigi 120-140 km/h-s sebességét nem csökkentve a további menekülés szándékával gépjárművét az intézkedő rendőr felé kormányozta, aki az elütését csak úgy tudta elkerülni, hogy elugrott a gépkocsi elől- írta az eset után az Ügyészség. A közel 100 kilométeren át tartó hajsza aztán akkor ért véget, mikor az elborult agyú vezető visszatért Debrecenbe, és ott egy jobbkanyarban lesodródott az útról, és egy vízelvezető árokba csapódott.

Miután elkapták, kiderült, hogy korántsem ez volt az első összetűzése a törvénnyel:

- A nyomozó ügyészség hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés bűntettével, továbbá ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségével vádolja az elkövetés óta letartóztatásban lévő többszörösen büntetett – erőszakos többszörös visszaesőnek minősülő – férfit- tájékoztatott az Ügyészség, akik most vádiratukban indítványozták a sofőr esetében a vezetéstől való eltiltás mellett a fegyházbüntetést is. Hozzátették, az általa elkövetett bűncselekmények felső határa akár 15 év is lehet.

