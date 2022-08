Egy év múlva már szabadon elsétálhatott volna a budapesti strandon elfogott topbűnöző

Megosztás itt:

A román Stefan Alexandru B. a kétezres években költözött az Egyesült Államokba, ám a filmbéli amerikai álom és a kemény munka helyett két, szintén román barátjával, Emanuel Nicolescuval és Alexander Nicolescuval megbeszélték, hogy aljas módon kicsalják egy milliárdos asszony, Anne Bass vagyonát.

Emanuel ugyanis a családnál dolgozott mindenesként, és úgy tudta, hogy Bassék pénze akár 8,5 millió dollár is lehet. Ezért a három férfi fogta magát, és 2007-ben csuklyával fedett fejjel berontott éjjel az asszonyhoz, megkötözték őt és a férjét, majd a fürdőszoba padlójára hurcolták, ahol kegyetlen hazugsággal riogatták őket: megszúrták a párt egy injekciós tűvel, amelyről azt állították:

halálos vírust tartalmaz, az ellenanyagot pedig csak a vagyon átruházásával kaphatják meg, míg a fecskendőben valójában csupán ételfesték volt.

Mikor azonban kiderült, hogy nincs meg a milliárd forintos vagyon, a férfiak tanácstalanok voltak, még az aszsony unokaöcsének elrablását is fontolgatták, de ehelyett végül beugrottak a család dzsipjébe és elmenekültek, a házaspárral pedig olyan vizet itattak, amiben altatót kevertek el, így csak órák múlva ébredtek fel. Ők addig elmenekültek, a holmikat - a fecskendőt, egy kábítópisztolyt, egy airsoft fegyvvert, egy kést és egy feszítővasat - pedig egyik ismerősük zenész apjának a harmonika tokjába rejtették, amit később a Jamaica-öbölbe sodort partra a víz.

A zsaruk azóta körözték őket, ám míg a másik két férfit elfogták, és több évtizednyi börtönre ítélték, Alexandrunak bottal üthették a nyomát, csupán annyit tudtak róla, hogy 2010-ben magyar barátnőjével, Ó. Dalmával elhagyhatta az országot, és valószínűleg Magyarországra szöktek, a lehetséges városok között pedig Miskolc és Budapest is szerepelt.

2012-ben nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak rá New Heaven-ben, az FBI pedig a legkeresettebb bűnözőként tartotta számon a férfit, az óra pedig egyre csak ketyegett, 2023-ban ugyanis elévült volna az ügye, így még egy 10 ezer dolláros 4 millió forintos nyomravezetői díjat is kitűztek annak, aki segít nekik elkapni a bűnözőt. Az FBI szimata nem csalt, Alexandru valóban hazánkban rejtőzködött, hogy álcája tökéletes legyen, még a magyar állampolgárságot is felvette, ami gyanút sem kelthetett, hiszen az FBI szerint akcentus nélkül beszéli a magyar nyelvet.

Azonban hiába az összes próbálkozás, 15 év után végül a magyar zsaruk, az amerikaiakkal együtt dolgozó Készenléti Rendőrség Célkőrözési alosztályának emberei lecsaptak rá: a férfi éppen egy budapesti strandról ballagott ki mit sem sejtve, amikor elfogták.

Egyelőre Magyarországon tartják fogva, a kiadatásáról később döntenek.

Borsonline