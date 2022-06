Egy életre lebénult a 17 éves focista egy meccs közben

Megosztás itt:

Özönlenek a támogató üzenetek annak a fiatal labdarúgónak, aki egy furcsa balesetben örökre lebénult.

Az írországi Cahselben élő Corey Prendergas barátaival való játék közben súlyos gerincsérülést szenvedett. Jelenleg is kórházban ápolják. A 17 éves fiút hamarosan átszállítják a Nemzeti Rehabilitációs Kórházba, ahol további kezelésben fog részesülni.

A tinédzser kisfiú kora óta a Cashel Town játékosa, és klubtársai kivételes játékosnak tartják. Jim O'Neill, a Cashel Town FC elnöke úgy jellemezte, mint egy szuper tehetséget, akinek fényes jövője volt. Corey mindössze 16 évesen a felnőtt junior csapatban is játszott, ami a képességeit és tehetségét bizonyította.

– Ő tényleg a legkedvesebb gyerek, egy kedves fickó. Mindig is nagyon elkötelezett volt a klub iránt, ahogy a családja is – árulta el a The Sun oldalának a klubelnök.

Édesanyja egyik barátnője adománygyűjtést is szervezett a számára, hogy fedezni tudják az orvosi számlákat és a család kiadásait ebben a nehéz időszakban. Corey klubja szintén támogatást nyújtott, és létrehoztak egy kampányt, amivel ugyancsak pénzt gyűjtöttek a számára.

