Az Esztergomi Rendőrkapitányság garázdaság és rongálás miatt folytat büntetőeljárást az ellen a férfi ellen, aki március 1-jén este egy gépkocsi szélvédőjét és lámpáit a nála lévő kalapáccsal szétverte Esztergomban. Az egyik ajtót is megrongálta a dühöngő személy. Az is kiderült, hogy a tokodi lakos a gépkocsit bérelte. A nyomozók még aznap gyanúsítottként kihallgatták a tettest, aki beismerte a bűncselekmény elkövetését. A használt eszközt is lefoglalták a rendőrök.

