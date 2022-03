Egy átlagos szombat

Megosztás itt:

A helyi Templomdombi Általános Iskola negyedikesei lepték el a Szentendrei Rendőrkapitányság objektumát 2022. március 26-án. Mindent is megnézhettek, megtapogathattak, kipróbálhattak és persze kérdéseket is feltehettek. Abból pedig akadt bőven, az iskolarendőrnek és a közlekedésrendészet vezetőjének a szája is kiszáradt mire véget ért a nap.

Láthatóan sem ők, sem a résztvevők nem unatkoztak, az iskolapad helyett hölgykoszorús rendőrautó kormányánál, vagy rendőrmotor nyergében ülni pedig továbbra is menő.

Police.hu

Kép: Police.hu