Egész Európa kereste, Ausztriában fogták el a sokkoló horrortelep tulajdonosát

A kisalfold.hu számolt be arról, hogy a csöngei szaporítótelep után múlt héten szombaton a Győr-Moson-Sopron vármegyében található Csapodon is egy horrortanya felszámolására volt szükség . Itt szintén elképesztő, embertelen körülmények között tartották a állatokat.

A Kemma emlékeztetett, ami az állatvédőket a csöngei telepen fogadta az maga volt a horror. A kutyák a saját ürülékükben sínylődtek. Nagy meglepetésre nem csak kutyák, hanem birkák, kecskék, pulykák és tyúkok is voltak a szaporítótelepen. Az ország eddigi egyik legnagyobb összevont állatvédelmi akciójában komárom-esztergomi szervezetek is részt vettek, úgy mint a Rex Komáromi Állatvédő Egyesület, a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány Esztergom, vagy éppen a Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány.

