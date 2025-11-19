Égen-földön keresik a nyolcéves fiút és édesapját

A gyermek vékony testalkatú, haja és szeme barna. Apja vékony, kék szemű, ősz hajú.
Az apa ellen kiskorú elhelyezésének megváltoztatása miatt folytat büntetőeljárást a cseh rendőrség.
A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (továbbiakban: NEBEK) kéri, hogy aki Steif Theodor vagy Dvorak Jiri tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár a névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, a 112-es segélyhívó számon, valamint a NEBEK 06-1-443-5838-as ügyeleti számán.