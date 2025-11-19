A kartell mint üzleti stratégia: Bige László cégénél újabb versenyfelügyeleti eljárás indult a régi ügy mellett

Háború Ukrajnában – A korrupciós botrány átírhatja az ország jövőjét + videó

Lehullt az álarc: a Tisza Párt jelöltlistája a Gyurcsány-korszak újrahasznosított terméke + videó

Szakértők helyett statiszták és vörös bárók: Magyar Péter bandája egy kétségbeesett casting-show + videó

Nem kaviár, hanem csípős hot-dog: zseniális videón, ahogy Orbán Viktor az amerikai utcán falatozik a lányával + videó

Orbán Viktor: Ez több mint lehetetlen

Megvan a Tisza jelöltállításának első sértettje + videó

A ukrán sajtó közben már arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij nagyhatalmú kabinetfőnöke is szerepelhet a lehallgatott politikusok és üzletemberek között. Andrij Jermak lemondását már Zelenszkij pártjából is követelik.

Az európai politikai életet egy szélsőségesen keresztényellenes liberális mainstream uralja, ami tovább növeli a magyar nemzeti kormány felelősségét az üldözött keresztények védelmében és segítésében - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

