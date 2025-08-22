Égen-földön keresik a 12 éves Kozák Szántinót

Menczer Tamás: Itt a bizonyíték! A Tisza csak egy digitális blöff + videó

Letartóztatták az Északi Áramlat gázvezeték-robbantás egyik fő gyanúsítottját + videó

Nógrádi György - Drámai fejlemények a háborúban: most minden megváltozhat + videó

Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután ismét szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Sally Rooney, a világhírű ír szerző kijelentette: könyveiből származó jogdíjait a Nagy-Britanniában betiltott Palestine Action mozgalom támogatására fordítaná. Egy ügyvéd segítségével végigvesszük, hol húzza meg a határt az ENSZ és hol a brit jog.

Illés Peti kollégánk rajong a természeti kincsekért hazánkban, de most az országhatáron túl mutatja meg, hogy mi az amit érdemes csinálni, ha Szlovéniába látogatunk.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.