Égen-földön keresik a 12 éves Kozák Szántinót

A rendelkezésre álló adatok szerint a 12 éves fiú XV. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott, a rendőrök jelenleg is keresik.
Kozák Szántínó körülbelül 160 centiméter magas, fekete hajú és barna szemű. Eltűnésekor fekete pólót és világos koptatott farmernadrágot viselt.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Kozák Szántínó tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.