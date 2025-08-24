Ég a szemét a székesfehérvári hulladéklerakóban

Megosztás itt:

A tűzhöz négy székesfehérvári, egy-egy siófoki és veszprémi hivatásos egységet, a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották.

A rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, öt vízsugárral oltanak, a beavatkozást két erőgép is segíti.

A tűzeset kapcsán a székesfehérvári önkormányzat vasárnap reggel kiadott közleményében jelezte, hogy a katasztrófavédelem és a szolgáltató munkatársai körülhatárolták a tüzet.

Az idei év tűzesetei is mutatják, hogy a korábbi években megkezdett rekultivációs munkát folytatni kell. A hulladéklerakónak a rekultivált területein ugyanis szinte kizárt az ilyen tüzek keletkezése - írta az önkormányzat.

Fotó: illusztráció (Shhutterstock)