Ég a szemét a székesfehérvári hulladéklerakóban

2025. augusztus 24., vasárnap 08:44 | MTI
tűz Székesfehérvár hulladéklerakó

Mintegy 1500-2000 négyzetméteren ég a szemét Székesfehérvár északkeleti határánál, a 811-es főút szomszédságában lévő hulladéklerakóban - közölte a katasztrófavédelem vasárnap reggel a honlapján.

  • Ég a szemét a székesfehérvári hulladéklerakóban

A tűzhöz négy székesfehérvári, egy-egy siófoki és veszprémi hivatásos egységet, a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották.

A rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, öt vízsugárral oltanak, a beavatkozást két erőgép is segíti.

A tűzeset kapcsán a székesfehérvári önkormányzat vasárnap reggel kiadott közleményében jelezte, hogy a katasztrófavédelem és a szolgáltató munkatársai körülhatárolták a tüzet.

Az idei év tűzesetei is mutatják, hogy a korábbi években megkezdett rekultivációs munkát folytatni kell. A hulladéklerakónak a rekultivált területein ugyanis szinte kizárt az ilyen tüzek keletkezése - írta az önkormányzat.

Fotó: illusztráció (Shhutterstock)

 

Felborult egy mentőautó Budapesten

Felborult egy mentőautó Budapesten

 Személyautóval ütközött és felborult egy mentőautó szombaton késő este Budapesten, a balesetben öten megsérültek - közölte az Országos Mentőszolgálat vasárnap az MTI-vel.

Háború Ukrajnában

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Megölte beteg anyósát egy ápolónő segítségével egy pécsi asszony

Megölte beteg anyósát egy ápolónő segítségével egy pécsi asszony

 A Pécsi Törvényszék augusztus 26-án, kedden 9 óra 30 perckor tárgyalja tovább annak a két nőnek az ügyét, akiket emberölés bűntettével vádolnak. A vádirat szerint az elsőrendű vádlott idős, beteg anyósát gondozta otthonában, amikor a család ápolót fogadott mellé – a másodrendű vádlott személyében.
Mentő karambolozott a Flórián téren

Mentő karambolozott a Flórián téren

 Megkülönböztető jelzést használó mentőautó karambolozott a III. kerületi Flórián téri felüljáró alatt péntek délután - közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére.
