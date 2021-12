Drogozott is a saját anyját kifosztó és megverő félegyházi férfi

Megosztás itt:

A kábítószerfüggő férfi 2021. január 14-én egy mikrobusszal utazott az anyjával és egy férfivel Budapestről Kiskunfélegyházára. Az út során a két sértett elaludt, amit a vádlott kihasznált és összesen 110.000 forintot lopott tőlük. Később a kárt mindkét sértettnek megtérítette.

A vádlottat még ugyanezen a napon éjszaka Kiskunfélegyházán rendőrök igazoltatták, ami során a kabátzsebéből két csomag fehér por került elő. A szakértő megállapította, hogy a por „kristály” fantázianevű kábítószert tartalmaz.

2021 márciusában a vádlott a kiskunfélegyházi otthonukban vitába keveredett az anyjával, ami során ököllel háromszor megütötte a sértett fejét. Az anya a bántalmazás miatt zúzódásokat és 8 napon túl gyógyuló darabos orrcsonttörést szenvedett.

A vádlottnak egy negyedik bűncselekmény miatt is felelnie kell: 2021. április 11-én délután a vádlott az egyik barátjával és annak barátnőjével volt a vádlott lakóhelyén. A barát és a barátnő összevesztek és a nő az utcán betörte a ház háromszárnyas ablakának két szárnyát. Erre a vádlott is kiment. Azt mondta, hogy „megmutatom én nektek, hogyan kell ablakot betörni”, majd a kezével betörte a harmadik ablakszárnyat is, miközben üvöltözött.

A szabadlábon védekező, büntetett előéletű vádlottat a járási ügyészség két rendbeli kifosztás bűntettén kívül kábítószer birtoklása és súlyos testi sértés bűntettével, valamint garázdaság vétségével is vádolja. Az ügyész végrehajtandó börtön és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, akinek a bűnösségéről a Kiskunfélegyházi Járásbíróság fog dönteni.