Drogkereskedők buktak le Kecskeméten + videó

2025. szeptember 24., szerda 11:28 | police.hu
A kutatások során nagy mennyiségű kokaint, pénzt és értéktárgyakat foglaltak le.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatala és a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói hónapok óta folytattak eljárást egy kecskeméti kábítószer-kereskedő hálózat ellen. A gyanú szerint a csoport több szinten működve értékesített kábítószert, főként kokaint Kecskeméten és környékén. Az NNI debreceni nyomozói a beszerzők és viszonteladók egy részét korábban már eljárás alá vonták más ügyekben - írta meg a police.hu

Közel 100 rendőr bevonásával, öt kecskeméti helyszínen hajtottak végre elfogásokat és kutatásokat. A műveletben a KR NNI Műveleti Szolgálat, a KR Regionális Bevetési Igazgatóság kiskunhalasi bevetési osztálya, valamint a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai vettek részt. A hálózat vezetőjénél közel fél kilogramm kiporciózott kokaint, valamint a bűncselekményből származó pénzt és ékszereket találtak. A viszonteladóknál további kábítószergyanús anyagokat és kommunikációs eszközöket foglaltak le.

A hálózat vezetőjének barátnőjéhez érkezve a nyomozók figyelmesek lettek az onnan éppen távozó családtagokra, illetve azok csomagjaira. Igazoltatást és átvizsgálást követően több millió forintot és aranynak látszó ékszereket találtak, amelyek eredetével nem tudtak elszámolni, így azokat lefoglalták.

Az elfogás során a hálózat tagjain kívül egy közvetlen viszonteladót is őrizetbe vettek, aki a vezetőtől szerezte be a drogot. Az ügyben eddig négy főt hallgattak ki bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt, akiket a bíróság július 4-én letartóztatott.

Fotó: police.hu

police.hu

