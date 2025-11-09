Droghálózatot számoltak fel a rendőrök idehaza

Megosztás itt:

Mint írták, a szeptemberben Orosházán elfogott 26 éves férfi néhány hetes külföldi útjáról érkezett vissza az országba, barátnője és egyik barátja ment érte. A rajtaütéskor a rendőrök több zacskónyi növényi törmeléket és fehér port találtak az autóban, emellett mindhármuk droggyorstesztje pozitív lett.

A 26 éves férfit kábítószer-kereskedelemmel, 23 éves barátnőjét és 19 éves barátját pedig kábítószer birtoklásával gyanúsítja az Orosházi Rendőrkapitányság.

Néhány nappal később újabb két fogyasztót hallgattak ki a rendőrök, akik a gyanú szerint szintén a 26 éves férfitól vásárolták a kábítószert - közölték.

A közlemény szerint

a nyomozók végül eljutottak ahhoz a férfihoz is, akitől a gyanú szerint az Orosházán elfogott díler szerezte be a drogot.

Az orosházi nyomozók és a Körös KTA november 5-én este drogügylet közben csapott le egy 25 éves férfira Budapesten, akinél elfogásakor több mint 500 gramm növényi őrlemény volt.

A házában tartott kutatáskor további 650 gramm került elő a gyorsteszt szerint kábítószernek minősülő anyagból,

valamint 1 millió 340 ezer forintot és két autót is lefoglaltak tőle a nyomozók.

Vevője több százezer forintot vitt magával a találkozóra, amit a kocsijával és az otthon tartott 950 gramm kábítószergyanús anyaggal együtt lefoglaltak - írták.

Az Orosházi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt indított eljárást ellenük.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)