Droggal ölt, vádat emeltek ellene

PÁNIK TÖRT KI KÖMLÕN, MIUTÁN MIGRÁNSOKNAK NÉZTÉK A HELYIEK A MINDENSZENTEKRE LÁTOGATÓBA ÉRKEZÕ MAGYAROKAT - HEOL.HU. AKÁR VISSZA IS LÉPNE JUHÁSZ PÉTER JAVÁRA FEKETE-GYÕR ANDRÁS, BÁR SZERINTE Õ AZ ERÕSEBB JELÖLT - MAGYAR NEMZET. JUHÁSZ PÉTER TEGNAP NYÍLT LEVÉLBEN KÉRTE FEKETE-GYÕRTÕL, HOGY FONTOLJA MEG, VALÓBAN ELINDUL-E ELLENE A VÁLASZTÁSON. NEM TARTJA KIZÁRTNAK A JOBBIK, HOGY NEM CSAK A PLAKÁTJAIKAT, DE AZ AZOKAT TARTÓ SZERKEZETEKET IS ELBONTHATJÁK AZ ÖNKORMÁNYZATOK. HOLLIK ISTVÁN: MEG KELL VIZSGÁLNI, HOGY SÉRT-E BÁRMILYEN JOGSZABÁLYT A JOBBIK A PLAKÁTHELYEK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL ÉS HASZNÁLATÁVAL. "SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT" NEM JAVASOLNA MINISZTERELNÖKI VITÁT ORBÁNNAK A FIDESZ EGYIK PROMINENSE - MAGYAR NEMZET. REKORDMAGAS TÁMOGATOTTSÁGOT MÉRTEK A FIDESZNEK, A PÁRTVÁLASZTÓK 54 SZÁZALÉKA TÁMOGATJA - REPUBLIKON INTÉZET. A KORMÁNYPÁRTI MAGYAR IDÕK SZERINT DÖCÖGVE HALAD AZ ALÁÍRÁSGYÛJTÉS DECEMBER 24. MUNKASZÜNETI NAPPÁ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL. AZ ALÁÍRÁSGYÛJTÉST VEZÉNYLÕ VASAS SZAKSZERVEZET ALELNÖKE AZT MONDTA: NINCS SZÓ ÉRDEKTELENSÉGRÕL, CSAK NEM ANNYIRA LÁTVÁNYOS A GYÛJTÉS. DK: AZ RMDSZ TÖRVÉNYTELENÜL GYÛJTI A HATÁRON TÚLIAK REGISZTRÁCIÓS KÉRELMEIT. CSAKNEM HÚSZEZERREL CSÖKKENT A GIMNÁZIUMBA JÁRÓ DIÁKOK SZÁMA AZ ELMÚLT NYOLC ÉVBEN NÉPSZAVA. HÉTFÕN ZÁRJÁK LE A 3-AS METRÓVONAL ÉSZAKI SZAKASZÁT ÚJPEST-KÖZPONTTÓL A LEHEL TÉRIG. A HAT ÁLLOMÁS FELÚJÍTÁSA VÁRHATÓAN EGY ÉVIG TART, ESTÉNKÉNT ÉS HÉTVÉGENKÉNT A TELJES VONALON PÓTLÓBUSZOK JÁRNAK. FELMÉRÉS: MAJDNEM MINDEN MÁSODIK AMERIKAI SZERINT TRUMP BÛNÖS AZ OROSZOKKAL VALÓ SZÖVETKEZÉSBEN. ELSÕ HIVATALOS ÁZSIAI KÖRÚTJÁRA INDUL MA DONALD TRUMP. KREML: FOLYAMATBAN VAN EGY PUTYIN-TRUMP-TALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSE. AZ ISZLÁM ÁLLAM JELENTKEZETT A KEDDI NEW YORKI GÁZOLÁSOS MERÉNYLET ELKÖVETÕJEKÉNT. A MERÉNYLET ÜZBÉG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ ELKÖVETÕJE ELLEN IDÕKÖZBEN VÁDAT EMELTEK NEW YORKBAN. TRUMP HALÁLBÜNTETÉS KISZABÁSÁT KÖVETELTE AZ ELKÖVETÕ ELLEN TWITTER-OLDALÁN. MA HAJNALBAN RÖVID IDÕRE ELÉRHETETLENNÉ VÁLT AZ AMERIKAI ELNÖK HIVATALOS TWITTER-FIÓKJA. A DEMOKRATA PÁRTOT ILLETÕ PÉNZEKET HASZNÁLT SAJÁT KAMPÁNYÁRA HILLARY CLINTON ÁLLÍTJA ÚJ KÖNYVÉBEN A DEMOKRATA PÁRT VOLT VEZETÕJE, DONNA BRAZILE. ÚJABB SZEXUÁLIS ZAKLATÁSI VÁDAK MERÜLTEK FEL HARVEY WEINSTEIN, KEVIN SPACEY ÉS DUSTIN HOFFMAN ELLEN. ROMÁNIÁBAN IS ELKEZDÕDÖTT A BÉRUNIÓS EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS ALÁÍRÁSGYÛJTÉSE. MERKEL: TOVÁBBRA IS NEHEZEK LESZNEK A TÁRGYALÁSOK A KOALÍCIÓRÓL, DE VAN ESÉLY A SIKERRE. NEMZETKÖZI ELFOGATÓPARANCS KIADÁSÁT KÉRTE A JELENLEG BELGIUMBAN TARTÓZKODÓ MENESZTETT KATALÁN ELNÖKRE A SPANYOL ÁLLAMÜGYÉSZ. BRÜSSZEL: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG NEM KÍVÁN BEAVATKOZNI PUIGDEMONT ÜGYÉBE. ELHAGYHATTA A BÖRTÖNT SANTI VILA, A LEVÁLTOTT KATALÁN KORMÁNY TAGJA, MIUTÁN KIFIZETTE A BÍRÓSÁG ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT 50 EZER EURÓS ÓVADÉKOT. TAGADTA PHENJAN, HOGY TÖBBEN MEGHALTAK EGY ALAGÚT BEOMLÁSAKOR AZ ATOMKÍSÉRLETI TELEPEN. 9 EMBER MEGHALT ÉS 23 MEGSEBESÜLT DZSIHADISTA SZÉLSÕSÉGESEK POKOLGÉPES TÁMADÁSÁBAN EGY DÉLNYUGAT-SZÍRIAI TELEPÜLÉSEN. HÁZI ÕRIZETBE HELYEZTÉK A MISKOLCI HALÁLOS BALESETET OKOZÓ KAMIONSOFÕRT. LAKÁSUKBAN HOLTAN TALÁLTAK A RENDÕRÖK EGY IDÕS NÕT ÉS EGY FÉRFIT SOPRONBAN, A GYANÚ SZERINT GYILKOSSÁG ÁLDOZATAI LEHETTEK. GONDATLAN EMBERÖLÉS MIATT EMELT VÁDAT A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG AZ ELLEN A 35 ÉVES FÉRFI ELLEN, AKI KÁBÍTÓSZERREL ÖLTE MEG BARÁTJÁT. EGY KOMBÁJN ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI KARAMBOLOZOTT A KÓTAJ ÉS KEMECSE KÖZÖTTI ÚTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT, AZ UTAT LEZÁRTÁK. TÖBB BALESET TÖRTÉNT BUDAPESTEN, HÁROM AUTÓ KARAMBOLOZOTT A 13., KÉT AUTÓ A 3. KERÜLETBEN. KIGYULLADT EGY BUDAPEST IRÁNYÁBA TARTÓ KISBUSZ AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN, A NAGYKÁLLÓI FELHAJTÓ KÖZELÉBEN, A TÜZET ELOLTOTTÁK. HOLTTESTET TALÁLTAK A TÛZOLTÓK EGY KIGYULLADT VÁRPALOTAI HÁZBAN.