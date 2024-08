Drogdílerhálózatot számolt fel a rendőrség + videó

Megosztás itt:

Azt írták: az akció során 40 rendőr csapott le egyszerre Budapesten és Üllőn a kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó családok tagjaira. Tíz embert elfogtak és a házkutatásokon találtak 56 millió forintot és egymillió forint értékű valutát.

Szintén lefoglaltak a házkutatásokon több mint 200 darab 50 milliliteres ampullában ketamint, több mint 300 gramm kristályos anyagot, illetve már kiporciózott paketteket, alufólialapokat és több száz, korábban ketamint tartalmazó, üres 20 és 50 milliliteres műanyag üvegeket.

A gyanú szerint az illegális üzletet egy 39 éves budapesti férfi irányította. A kábítószerek értékesítésében részt vettek rokonai is, a drogból befolyt összegek felesége bankszámlájára érkeztek be. A kereskedelembe egy másik család tagja is bekapcsolódott: apa és fia, a fiatalabb férfi felesége, valamint nagynénje is. Utóbbi idős asszony üllői háza volt a kábítószerek deponálásának és elosztásának helyszíne. Ott történt meg a drogok előállítása, a porciózás, és a családtagok, valamint a többi díler is onnan vitte el a kábítószereket.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda az elfogottakat jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsította meg, majd a tíz ember közül ötöt bűnügyi őrizetbe vett és kezdeményezte letartóztatásukat - olvasható a közleményben.

MTI