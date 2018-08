Drogdílereket és fogyasztókat fogtak a Szigeten

2018. AUGUSZTUS 14., KEDD A LENGYEL ÁLLAM KÁRÁRA ELKÖVETETT KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS GYANÚJA MIATT FELJELENTETTÉK STAUDT GÁBOR JOBBIKOS PARLAMENTI KÉPVISELÕT MAGYAR IDÕK. INGYENESEN JUT TANKÖNYVHÖZ ÕSZTÕL AZ ISKOLÁSOK JELENTÕS RÉSZE, ÁM A TANÉVKEZDÉS KÖLTSÉGE ÍGY IS TÍZEZREKRE RÚG GYEREKENKÉNT. A KOLLÉGIUMI FÉRÕHELYEK BÕVÍTÉSÉVEL SEGÍTENÉ AZ EGYETEMISTÁK LAKHATÁSÁT A JOBBIK A FÕVÁROSBAN ÉS A NAGYOBB VÁROSOKBAN. GULYÁS GERGELY: KOMOLY NÖVEKEDÉS TÖRTÉNT A MAGYAR TURIZMUSBAN, AZ ÖSSZESÍTETT VENDÉGFORGALOM A TAVALYIHOZ KÉPEST 5,3 SZÁZALÉKKAL EMELKEDETT. KSH: 4,6 SZÁZALÉKKAL BÕVÜLT A GAZDASÁG TELJESÍTMÉNYE AZ IDEI MÁSODIK NEGYEDÉVBEN. KSH: AZ EGY ÉVVEL KORÁBBI SZINTEN STAGNÁLTAK A MEZÕGAZDASÁGI TERMELÕI ÁRAK JÚNIUSBAN. TÖBB HELYEN IS MEGÉGETT A KUKORICA A DÉL-ALFÖLDÖN. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: VÁRAKOZÁSOK FELETT TELJESÍT A MAGYAR GAZDASÁG M1. A KÁNIKULA ÉS AZ ASZÁLY MIATT AKÁR 50 SZÁZALÉKOS TERMÉSKIESÉSSEL IS SZÁMOLNIUK KELL A GAZDÁKNAK. AGRÁRMINISZTÉRIUM: AZ ALMATERMESZTÉS JÖVÕJE SZEMPONTJÁBÓL FONTOS A MEGFELELÕ FELVÁSÁRLÁSI ÁR. EGY HÉT ALATT TÖBB MINT 2 EZER HELYSZÍNI BÍRSÁGOT SZABTAK KI A SOFÕRÖKRE A RENDÕRÖK. 234 MILLIÓ FORINT EU-TÁMOGATÁSBÓL LÉTESÍT NAPERÕMÛVEKET A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATALA. EGYRE SIKERESEBBEK A HONVÉDELMI TÁBOROK MAGYAR IDÕK. FIATALOK FELGYÚJTOTTAK TÖBB TUCATNYI AUTÓT ÉS KÕVEL DOBÁLTÁK A RENDÕRÖKET, KÉT SVÉD VÁROSBAN. BIZTONSÁGI KORDONOKBA HAJTOTT EGY AUTÓ A LONDONI PARLAMENTNÉL KEDDEN, A SOFÕRT LETARTÓZTATTÁK. HIVATALI VISSZAÉLÉS GYANÚJÁVAL TETT BEJELENTÉST A ROMÁN BELÜGYMINISZTER ELLEN EGY SZERVEZET. AZÉRT KEZDEMÉNYEZNEK VIZSGÁLATOT, MERT SZERINTÜK A POLITIKUSOKNAK SZEREPE LEHETETT A PÉNTEK ESTI BRUTÁLIS TÖMEGOSZLATÁSBAN. ROMÁN SZOCIÁLDEMOKRATÁK: AZ ÁLLAMFÕ PRÓBÁLT LÁZADÁST SZÍTANI A KORMÁNY ELLEN. IOHANNIS: A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT LEJÁRATTA A KORMÁNYZÁST ÉS A TÖRVÉNYHOZÁST. TÖRÖKORSZÁG ELLENI HADJÁRATRÓL BESZÉLT A TÖRÖK ELNÖK, AKI A TÖRÖK LÍRA ZUHANÁSA MÖGÖTT KÜLFÖLDI ÖSSZEESKÜVÉST SEJT. BEVÁSÁRLÓ TURIZMUS INDULT TÖRÖKORSZÁGBAN. ISZTAMBUL BOLTJAIT ARAB TURISTÁK ROHAMOZTÁK MEG A TÖRÖK LÍRA ZUHANÁSA MIATT. ELBOCSÁTOTTÁK AZ FBI-TÓL A TRUMP ELNÖKKÉ VÁLASZTÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL LEVELEZÕ MUNKATÁRSAT. 80 MILLIÁRD DOLLÁRNYI AMERIKAI ÁLLAMKÖTVÉNYEN ADOTT TÚL OROSZORSZÁG AZ ELMÚLT KÉT HÓNAPBAN. TRUMP ALÁÍRTA A 716 MILLIÁRD DOLLÁROS VÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYT. A POLITICO ÖSSZEÁLLÍTÁST KÉSZÍTETT DONALD TRUMP DIPLOMÁCIAI BAKIJAIRÓL. EMBERRE IS VESZÉLYES, MÉRGEZÕ ALGÁK LEPTÉK EL FLORIDA EGYES PARTVIDÉKEIT. KISGÉPPEL A HÁZUKBA REPÜLT EGY FÉRFI UTAH-BAN, MEG AKARTA ÖLNI CSALÁDJÁT. MOSZKVA AZT TERVEZI, HOGY KÉTOLDALÚ KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKBAN MEGSZÜNTETI A DOLLÁR ALAPÚ ELSZÁMOLÁST. A TÁLIB LÁZADÓK LEROHANTÁK AZ AFGÁN HADSEREG EGYIK ÉSZAK-AFGANISZTÁNI TÁMASZPONTJÁT, LEGKEVESEBB 10 KATONA MEGHALT. AFGANISZTÁNBAN TÖBB MINT HÁROMSZÁZAN HALTAK MEG TÛZHARCBAN AZ ELMÚLT NAPOKBAN. BRFK: HÁROM MAGYAR DROGÁRUST FÜLELTEK LE A NYOMOZÓK A SZIGET FESZTIVÁLON. AUTÓ ÉS MOTOR ÜTKÖZÖTT AZ 5511-ES ÚT 10-ES KILOMÉTERÉNÉL, A MOTOR UTASA ÉLETÉT VESZTETTE. TIZENKÉT KILÓNYI DROGOT TALÁLTAK EGY AUTÓBAN ELREJTVE RÖSZKÉNÉL POLICE.HU. AUTÓ ÉS TEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M7-ES AUTÓPÁLYA 150-ES KILOMÉTERÉNÉL, EGY EMBER MEGHALT, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK. MÁR TÖBB MINT 300 TELEPÜLÉSEN FOLYTATÓDIK A SZÚNYOGIRTÁS. AZ ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET MÁSODFOKÚ RIASZTÁST ADOTT KI A MAGAS POLLENKONCENTRÁCIÓ MIATT. KIGYULLADT ÉS ÖSSZEOMLOTT EGY CSALÁDI HÁZ MELLÉKÉPÜLETE KOSDON HÉTFÕN, AZ ÉPÜLETBEN EGY GYERMEKET HOLTAN TALÁLTAK. EMBERÖLÉS MIATT KÖRÖZÖTT IRAKI FÉRFIT FOGTAK EL A BÁCS-KISKUN MEGYEI HATÁRSZAKASZON NEMZETKÖZI ELFOGATÓPARANCS ALAPJÁN.