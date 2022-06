Drámai részletek: Így találták meg a dunabogdányi erdőben az eltűnt leukémiás fiút

Megosztás itt:

Pár órán múlt annak a 21 éves ukrán srácnak az élete, aki öngyilkos akart lenni, begyógyszerezve, kábán elindult az erdőbe meghalni. Édesanyjával jött Magyarországba, elmenekültek a háború borzalmai elől. Információink szerint a leukémiás fiatal itt sem találta a helyét, nem érezte jól magát, nem látott megoldást a gondjaira.

Édesanyjának búcsú videókat küldött, aki azonnal a keresésére indult. Telefonját szorongatva kerete fiát a környéken, amikor egy dunabogdányi lovassal találkozott, aki egyből a segítségére sietett.

Feltettek róla egy fotót az Eltűnt Emberekért Facebook csoportba. Végül riasztották a Kutyák Határok Nélkül Alapítványt, csapatkapitányuk, Leczki Sarolta telefonon irányította, koordinálta a keresést. Végül az ő kutyája, a hős belga juhász Daira találta meg a srác eszméletlen testét az erdőben, az ebet dr. Rózsa Janka vezette, aki civilben állatorvos.

Dunabogdányból érkezett a segítségkérés, egy öngyilkossági szándékkal eltűnt 21 éves fiatalember élete volt a tét

– mesélte a sikeres keresésről Leczki Sarolta. – Alapítványunk munkatársai is siettek a helyszínre, de jöttek még önkéntesek, és érkeztek más mentőkutyás egységektől is, sőt beszállt a keresésbe Dunabogdány alpolgármestere és a felesége is. Igazi csapatmunka volt! Annyit tudtunk, hogy a fiatal utoljára piros háztetőket látott a távolban, ezt mondta már kábán amikor utoljára el tudta érni telefonon a rokona. Az adott információk, a helyismerettel rendelkező helyiek, és az információkat kiértékelő munkatársunk, Látrányi Orsolya koordinátor szabta meg a keresés irányát.

Nem volt senkinek könnyű dolga, nagy volt az aggodalom odaérnek-e időben, milyen állapotban van a srác, ráadásul a nagy meleg sem az embereket, sem a kutyákat nem kímélte. Végül Daira, Sarolta belga juhász kutyája megérezte az eltűnt személyt szagát és ezt jelezte is vezetőjének!

– Kutyaugatásnak ritkán van ekkora értéke, mint ebben a szituációban – folytatta. – Eszméletlen volt a fiú, nagyon rossz fizikai és pszichés állapotban találtak rá, pár órán múlt az élete. Azóta annyit tudunk róla, hogy van esély a teljes felgyógyulására, de szakemberre lesz nagy valószínűséggel szüksége. Ha nincs a keresőkutyás csapat és az önkéntesek, nem éli túl…

Négylábú hősök

Leczki Sarolta nevét nem csak Magyarországon ismerik a mentőkutyások, hanem az egész világon. A többszörös világbajnok főállásban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mentőkutyás Szolgálatának vezetője, aki Pakisztánban, Indonéziában, és Törökországban is mentett már négylábú társaival emberéleteket. Civilben szervezete, a Kutyák Határok Nélkül Alapítvány csapatkapitánya. Több rendkívül sikeres keresőkutya kiképzése fűződik a nevéhez. A mostani hős Daira például annak a Karmának a testvére, aki az egyik legjobb személykereső eb, bármilyen terepen, akár katasztrófa sújtotta területen is kiválóan dolgozik. Azonban Saci büszkeségei még a ma már nyugdíjas Szikra, jelenleg Kabos és nem utolsósorban Gyufa, akik tűzvizsgáló drótszőrű magyar vizslák.

- Alapítványuk tevékenysége a kutyás élet számtalan területére kiterjed, túl a mentőkutyás munkán, négylábúink egy része képzett és vizsgázott segítőkutya, illetve vizsgázott szarvasgomba-kereső, de részt veszünk filmes munkákban, és a természetvédelmi hatóságokkal is együttműködünk.

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!