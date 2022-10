Drámai részletek a pozsonyi tömeggázolásról

Megosztás itt:

Mint arról a Bors is beszámolt korábban, a 60 éves Dušan Dědeček, a Szlovák Siketlimpiai Bizottság főtitkára hétfőn hajnalban rohant bele egy diákokkal teli buszmegállóba Pozsony belvárosában. Az eset során öten életüket vesztették – köztük egy magyar egyetemista, H. Richárd –, emellett tíz ember megsérült.

"Szörnyű volt a látvány"

Az ötödéves egyetemista, Tomáš is ott volt aznap a megállóban. Az újságírást tanuló férfi csupán a véletlennek köszönheti, hogy megmenekült.

– Leszálltam a buszról és az információs táblához mentem, hogy megnézzem, mikor jönnek a következő járatok. Röviddel, körülbelül 5-10 másodperccel ezután fülsüketítő puffanást hallottam. Megfordultam, és egy autót láttam, ami hatalmas sebességgel hajtott azok közé az emberek közé, akik egy pillanattal azelőtt velem szálltak ki a buszból – mondta az Új Szónak a fiatal. Ahogy fogalmazott, a kocsi olyan brutális sebességgel száguldott, hogy az emberek a levegőbe repültek.

Az autó körülbelül 1,5 méteres távolságban repült el mellettem. A kerekei szikráztak. Egy közeli parkban tűnt el. Szörnyű volt a látvány, ahogy az emberek teste szó szerint a levegőbe repült

– elevenítette fel a szörnyű emlékeket.

Pánik és rettegés

Tomáš azonnal tárcsázta a zsarukat, akiknek el kellett mondani, hány sérült és áldozat van, miközben a helyszínen apokaliptikus állapotok uralkodtak.

– Többen sokkot kaptak, mások segíteni próbáltak a sérülteknek. A testeket nem mozdítottuk el, csak az állapotukat ellenőriztük. Szörnyű volt egy lábat látni, ami az ütközés következtében szakadt le – sorolta. Hozzátette: ő úgy látta, hogy a későbbi információkkal ellentétben idősebb áldozatai is voltak a tragédiának, nem csak diákok.

Életfogytiglani büntetést kaphat a részeg sofőr

A kocsit vezető férfi a tesztek szerint erősen ittas volt, ahogyan a mellette ülő fia is. Dědeček a baleset után egyáltalán nem volt együttműködő, mi több, még agresszíven is viselkedett a kiérkező rendőrökkel és mentősökkel, őrizetbe vételekor pedig azt mondta az őt kérdező riporternek, hogy nem is tudja, mi is történt. A rendőrök először őrizetbe vették, majd nem sokkal később le is tartóztatták az autót vezető főtitkárt.

A gázolásért alapesetben 7-12 év börtönre számíthatott, azonban egyre többen jelezték: közveszély okozására való átminősítés esetén a férfi akár életfogytiglanit is kaphat. Az átminősítésért óráról órára többen kampányoltak, és láthatóan a hatóságok sem zárkóztak el a lehetőség elől. Olyannyira nem, hogy

a helyi rendőrség nem sokat vacillált, már be is jelentették az átminősítést.

– Az eddig megvizsgált bizonyítékok alapján megváltozott az eset jogi minősítése, a férfi ellen így közveszélyokozás miatt emeltek vádat – írta Facebookon a szlovák rendőrség, hozzátéve, hogyha bebizonyosodik a bűnössége, akkor 20-25 év börtönre számíthat.

Az Új Szó azt is megírta, hogy két sérült továbbra is válságos állapotban van: őket ugyan a baleset után az egyetemi kórházba szállították, és azonnal meg is műtötték, de jelenleg is élet és halál között lebegnek.

