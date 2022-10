Drámai életmentés egy diósdi rendelő előtt

Megosztás itt:

A rendelőben meghallották a balesetet és azonnal a beteghez rohantak. A tapasztalt háziorvos azonnal mentőt hívott, kimentette a beteget az utóroncsból és megvizsgálta a férfit, aki már nem lélegzett.

A Mentésirányítás rögtön több egységet is riasztott a helyszínre, köztük mentőhelikoptert is, miközben a háziorvos megkezdte az újraélesztést, amihez defibrillátort is használt.

A helyszínre érkező mentősök emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett, szakszerű ellátásnak köszönhetően végül sikerre vezetett és a beteget stabil állapotban szállíthatták kórházba.