Döbbenetes részletek a zuglói gyilkosságról: Károly mozizni ment, miután végzett párjával

Mint ismeretes, vasárnap este hét óra körül hívta a zsarukat egy kétségbeesett kisfiú, aki anyukája mozdulatlan testére bukkant a lakásban. A 8 éves srác azonnal tárcsázta a segélyvonalat, nemsokára pedig mentősök és zsaruk lepték el a csendes környéket. Kiderült, hogy az ott élő csakádanya, Sz. Zsanett januárban ismerkedett meg párjával, Károllyal, aki gyakran volt az anyával és fiával a zuglói lakásban. Így volt ez vasárnap is, amikor is minden rendben zajlott: hárman elfogyasztották a közös ebédet, majd Zsanett vidáman táncra invitálta Károlyt. A férfi azonban tánc közben könyékkel nekiütközött a kisfiúnak, amitől Zsanett dühös lett, ütlegelni kezdték egymást a nagyszobában, a fürdőszobában és a konyhában is - itt látta a gyermek utoljára életben anyukáját.

– Ezután a férfi szólt a gyereknek, hogy bújjon el a szekrényben, egy óra múlva jönnek a rendőrök, és elviszik – mondta a rendőrségi sajtótájékoztatón Dr. Gaál Sándor. A fiúcska így is tett, egy óra múlva pedig előbújt, és a konyhában találta meg anyukáját, aki ekkor már nem lélegzett.

Dr. Gaál Sándor hétfő kora délután számolt be a sajtónak a gyilkosság részleteiről Fotó: Bors

– Telefonon hívta az apját, majd a segélyhívón a mentőket – mondta Gaál. Bár a kiérkező mentők még megpróbálták újraéleszteni, már nem tudtak rajta segíteni, az elsődleges orvosszakértői vélemény szerint megfojtották.

Miközben a rendőrök egy csoportja kihallgatta a fiút, a zsaruk egy része azonnal a tettes nyomába eredt, akit először telefonon hívtak fel, de nem volt hajlandó elárulni, hogy hol van, ahogyan később tárcsázott édesanyja sem. Károly azonban nem menekülhetett: a rendőrök megtalálták. Kiderült, hogy döbbenetes helyen ''húzta meg magát'', ugyanis éppen egy XV. kerületi moziban nézte anyukájával a legújabb szuperhős-filmet. Itt, vetítés közben csaptak le rá a rendőrök, akik azonnal elfogták Károlyt, a férfi részben elismerte bűnösségét, azaz bár a bántalmazást bevallotta, a gyilkosságot tagadta.

Úgy tudni, a férfi nem ismeretlen a tőrvény előtt, többek között zaklatással, szexuális zaklatással is gyanúsították, a gyilkosság idején is feltételes szabadlábon volt.

