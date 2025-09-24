Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 24. Szerda Gellért, Mercédesz napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Diáklányt fogdosott a buszon egy férfi a fővárosban, de nem úszta meg a zaklató

2025. szeptember 24., szerda 10:29 | police.hu
busz Budapest zaklatás rendőrség diáklány elfogás felvétel

A kamasz telefonjával felvételt készített zaklatójáról, akit ez alapján fogtak el a rendőrök.

  • Diáklányt fogdosott a buszon egy férfi a fővárosban, de nem úszta meg a zaklató

Egy iskolába tartó lányt fogdosott a buszon egy férfi szeptember 18-án reggel. A húgával utazó diák mobiljával felvételt készített a zaklatóról, aki követte a Zuglóban leszálló testvéreket. Csak akkor menekült el, amikor a két lány bement egy iskolába, és a portástól kértek segítséget - számolt be róla a police.hu.

A XIV. kerületi rendőrök a telefonos felvétel segítségével azonosították a feltételezett elkövetőt, elfogatóparancsot adtak ki ellene, ami alapján a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói másnap este a Józsefvárosban fogták el. A 47 éves K. Pétert a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságon tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szeméremsértés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

police.hu

További híreink

Brutális fordulat az időjárásban, óriásit zuhan a hőmérséklet

12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán

Gyászba borult a sztárvilág, elhunyt a Volt egyszer egy Vadnyugat gyönyörű sztárja

Vinícius a csodagólja után megütötte ellenfelét, majd Modricnak hálálkodott + videó

A Mars belép a Skorpió jegyébe: 4 csillagjegynek hatalmas teremtő erőt hoz

Lionel Messi üzent, ezt Yamal nem teszi zsebre az Aranylabda-gála után

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

Csodagólt lőtt, majd az ellenféllel balhézott a botrányhős Vinícius Júnior

Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

További híreink

Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

Megérkezett a bandaháború Oslóba – detonáció rázta meg a norvég fővárost

Megtámadták a Hír TV stábját Párizsban + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megtámadták a Hír TV stábját Párizsban + videó
2
Alföld program – Nagy bejeletések Orbán Viktortól a Lőkösháza-Békéscsaba vasútvonal átadóján + videó
3
Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett
4
„Puccskísérlet” – Kocsis Máté szerint egy, az állammal szembeni brutális támadás történt, aljas vádakkal + videó
5
Trump szerint van rá esély, hogy Ukrajna mindent visszafoglaljon
6
Zavarta Hadházy tüntetőit a templom harangozása – verbális támadással adtak hangot nemtetszésüknek + videó
7
Elhunyt Claudia Cardinale
8
Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta
9
Vezércikk – Semjén Zsolt: Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád+ videó
10
A Magyar Rendőrség videóüzenetben állt ki a nemrég öngyilkosságban elhunyt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány emléke mellett

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!