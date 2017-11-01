2017. november 1.,
szerda, Marianna napja

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Csúnya karambol az M3-as kivezetőjén, többen megsérültek

Hír TV

2017. november 1., szerda 22:19, frissítve: szerda 22:19

Súlyos baleset történt este Budapest XV. kerületében. Két személyautó ütközött össze az M3-as autópálya kivezető szakasza és a Szerencs utca kereszteződésében. A karambolban hárman megsérültek. A baleset okát még vizsgálják.

 

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