2019. JANUÁR 28., HÉTFÕ SIKERES KISVÁROSOK, ERÕS MAGYAR VÁLLALATOK KELLENEK MONDTA ORBÁN VIKTOR MÉLYKÚTON, A HUNENT VÍZISZÁRNYAS FELDOLGOZÓ ZRT. GYÁRAVATÓ ÜNNEPSÉGÉN. ELFOGADHATATLAN AZ ANTISZEMITIZMUS BÁTORÍTÁSA EURÓPÁBAN, ÍGY MAGYARORSZÁGON IS - HANGSÚLYOZTA A FIDESZ A HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJA ALKALMÁBÓL. KÖZÖS RENDEZVÉNYT TARTOTT A MAZSIHISZ, A RABBIKÉPZÕ ÉS AZ ANDRÁSSY-EGYETEM BUDAPESTEN A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAINAK NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJÁN. GULYÁS GERGELY: A MAGYAR ÁLLAMOT FELELÕSSÉG TERHELI, AMIÉRT NEM VÉDTE MEG ÁLLAMPOLGÁRAIT A HOLOKAUSZT IDEJÉN. SOROS GYÖRGY EMBERÉNEK NEVEZTE AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK EP-LISTAVEZETÕJÉT, FRANS TIMMERMANST DEUTSCH TAMÁS, A FIDESZ EP-KÉPVISELÕJE SZOMBATON. FARKAS ÖRS: AZ EURÓPAI BALOLDAL KAMPÁNYESZKÖZKÉNT TEKINT MAGYARORSZÁGRA M1. POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS: 6500 CSALÁDOT ÉS 10 EZER GYERMEKET ÉRT EL A KÜLHONI MAGYAR CSALÁDOK ÉVE PROGRAM. RÉTVÁRI BENCE: DEMOGRÁFIAI ÉS GAZDASÁGÉLÉNKÍTÕ HATÁSA IS VAN A CSOK-NAK M1. ÁSZ: JOGOSULATLAN ADATKEZELÉSNEK MINÕSÜL A JELENTÉSTERVEZETEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELE, AMI VESZÉLYEZTETI A JOGÁLLAM MÛKÖDÉSÉT. SZÁZADVÉG: TOVÁBB "FEHÉREDETT" A GAZDASÁG MAGYARORSZÁGON TAVALY, EGYRE TÖBBEN FIZETNEK ADÓT. NÕTT A FÕVÁROSI KÖZLEKEDÉSI VÁLLALAT BEVÉTELE VILÁGGAZDASÁG. REKORDSZÁMBAN RIASZTOTTÁK TAVALY A TÛZOLTÓKAT SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉSHEZ NÉPSZAVA. EMMANUEL MACRON: AZ EMBERI JOGOK HELYZETE EGYIPTOMBAN JELENLEG ROSSZABB, MINT MUBARAK IDEJÉN VOLT. SZABADTÉRI MISÉVEL ZÁRTA VASÁRNAP PANAMAI LÁTOGATÁSÁT FERENC PÁPA, AKI ARRA BIZTATTA A FIATALOKAT, HOGY TEGYENEK A FÉLELEM, A KIREKESZTÉS ÉS A MANIPULÁCIÓ ELLEN. GÁZROBBANÁS MIATT ÖSSZEDÕLT HÁGÁBAN EGY HÁROMSZINTES LAKÓHÁZ VASÁRNAP, KILENC SÉRÜLTET KÓRHÁZBA VITTEK, EGY EMBER A ROMOK ALÁ SZORULT - JELENTETTE A HELYI MÉDIA. 58-RA EMELKEDETT A BRAZÍLIAI GÁTSZAKADÁS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK A SZÁMA, TOVÁBBRA IS 305 EMBERT TARTANAK SZÁMON ELTÛNTKÉNT. ÚJABB GÁT ÁTSZAKADÁSÁTÓL TARTANAK A BRAZÍLIAI TRAGÉDIA HELYSZÍNÉN. LEGKEVESEBB HÁRMAN ÉLETÜKET VESZTETTÉK, ÉS 172-EN MEGSÉRÜLTEK KUBÁBAN EGY TORNÁDÓ MIATT. AZ IZRAELI KORMÁNY ENGEDÉLYEZTE AZ IZRAELBEN TERMELT ORVOSI MARIHUÁNA ÉS AZ EBBÕL SZÁRMAZÓ TERMÉKEK EXPORTJÁT - JELENTETTE AZ YNET VASÁRNAP. TÖBB EZREN TÜNTETTEK A SÁRGAMELLÉNYESEK ERÕSZAKOS FELLÉPÉSE ELLEN PÁRIZSBAN VASÁRNAP. ELTEMETTÉK VASÁRNAP AZ ANDALÚZIAI TOTALÁNBAN A KÉT HETE EGY KÚTBA ZUHANT KÉTÉVES SPANYOL KISFIÚT, AKINEK HOLTESTÉT SZOMBATON TALÁLTÁK MEG. FÜLÖP EDINBURGHI HERCEG, SZEMÉLYES LEVÉLBEN KÉRT ELNÉZÉST TÍZ NAPPAL EZELÕTTI AUTÓBALESETÉNEK SÉRÜLTJÉTÕL. PUCCSAL VÁDOLTA AZ USA-T OROSZORSZÁG NAGYKÖVETE AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁBAN VENEZUELA ÜGYÉBEN. AZ USA AZ ELLENZÉKI JUAN GUAIDÓ IDEIGLENES VENEZUELAI ÁLLAMFÕKÉNT VALÓ ELISMERÉSÉT SÜRGETTE AZ ENSZ-BT-BEN. A NÉMET, A FRANCIA ÉS A SPANYOL KORMÁNY BEJELENTETTE SZOMBATON, HOGY KÉSZ ELISMERNI VENEZUELAI ÁLLAMFÕKÉNT JUAN GUADIÓT. VISSZAUTASÍTOTTA NICOLAS MADURO VENEZUELAI ELNÖK AZ EURÓPAI ORSZÁGOK NYOLCNAPOS ULTIMÁTUMÁT VASÁRNAP. CARACAS FELFÜGGESZTETTE AZ AMERIKAI DIPLOMATÁK TÁVOZÁSÁRA VONATKOZÓ KÖVETELÉSÉT. WASHINGTON ELISMERTE GUAIDÓ SZÖVETSÉGESÉT VENEZUELA DIPLOMÁCIAI KÉPVISELÕJEKÉNT. A VILÁGELSÕ NOVAK DJOKOVIC HETEDSZER NYERTE MEG AZ AUSZTRÁL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG FÉRFI VERSENYÉT. MENTÕSÖKRE TÁMADT EGY FÉRFI ÓZDON, ÕRIZETBE VETTÉK. KIGYULLADT EGY HATVAN NÉGYZETMÉTERES LAKÓÉPÜLET PUSZTAMONOSTORON, A TÛZOLTÓK EGY HOLTTESTET TALÁLTAK A ROMOK ALATT. NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT: AZ ORSZÁG ÉSZAKKELETI RÉSZÉN ROMLOTT A LEVEGÕ MINÕSÉGE A MAGAS SZÁLLÓPOR-KONCENTRÁCIÓ MIATT. AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY KERÉKPÁROST 8708-AS ÚTON HORVÁTNÁDALJA TÉRSÉGBEN. LAKÁSTÛZBEN VESZTETTE ÉLETÉT EGY EMBER SZABADKÍGYÓSON.