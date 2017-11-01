2017. november 1.,
szerda, Marianna napja

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Csepeli panelházhoz riasztották a tűzoltókat

Hír TV

2017. november 1., szerda 21:01

Kétszáz embernek kellett elhagynia egy időre otthonát egy csepeli panelházban keletkezett tűz miatt.

A tízemeletes épület nyolcadik emeletén egy lakás erkélye gyulladt ki. A lángok átterjedtek a lakásra is. A tűzoltóknak sikerült gyorsan eloltaniuk a lángokat, személyi sérülés nem történt.

Időközben a lakók visszatérhettek otthonukba.

 

 

 

tűzCsepelpanelháztűzoltóság

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