Csendes falu, sötét üzlet – Hajdú-Bihar vármegyében csaptak le a dílerre

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság nyomozói idén márciusban olyan információt szereztek, hogy valaki új pszichoaktív anyagot árul Egyeken. A bűnügyesek azonnal elindultak a friss szálon, adatot gyűjtöttek, és tanúkat is meghallgattak. Munkájuk meghozta az eredményt és azonosítottak egy 33 éves férfit, aki ismerőseinek adott el drogokat. Kézre kerítésére akciót szerveztek, és a járőrök szeptember 22-én elfogták a dílert. A ruházatátvizsgálás során alufóliába tekert, fehér, droggyanús anyagot, míg a lakásán a terjesztéshez és a fogyasztáshoz szükséges eszközöket találtak és foglaltak le - számolt be róla a rendőrség.

A férfi beismerő vallomást tett, új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt kell felelnie. A nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrök az eljárás során több fogyasztót is azonosítottak.

police.hu