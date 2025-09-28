Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 28. Vasárnap Vencel napja
Jelenleg a TV-ben:

Orbán Viktor és Robert Fico beszéde a Mária Valéria híd épít

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Csendes falu, sötét üzlet – Hajdú-Bihar vármegyében csaptak le a dílerre

2025. szeptember 28., vasárnap 13:12 | police.hu
rendőrség terjesztés díler Egyek

A rendőrök a DELTA Program keretében fogtak el egy egyeki lakost.

  • Csendes falu, sötét üzlet – Hajdú-Bihar vármegyében csaptak le a dílerre

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság nyomozói idén márciusban olyan információt szereztek, hogy valaki új pszichoaktív anyagot árul Egyeken. A bűnügyesek azonnal elindultak a friss szálon, adatot gyűjtöttek, és tanúkat is meghallgattak. Munkájuk meghozta az eredményt és azonosítottak egy 33 éves férfit, aki ismerőseinek adott el drogokat. Kézre kerítésére akciót szerveztek, és a járőrök szeptember 22-én elfogták a dílert. A ruházatátvizsgálás során alufóliába tekert, fehér, droggyanús anyagot, míg a lakásán a terjesztéshez és a fogyasztáshoz szükséges eszközöket találtak és foglaltak le - számolt be róla a rendőrség

A férfi beismerő vallomást tett, új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt kell felelnie. A nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrök az eljárás során több fogyasztót is azonosítottak.

 police.hu

További híreink

Több mint egymilliárd forint volt az ötöslottó főnyereménye, ellenőrizze a szelvényét!

Ukrajna háborúja fordulóponthoz érkezett

Sallai Nóra balesete egy éve történt: ezt mondja a tragédiáról a megdöbbent rokon

Olimpiai bajnokunk egy forintot sem kap a milliókból, Kapu Tibor az űrből üzent neki

Te mindent tudsz Columbo hadnagyról? – Kvíz

Szoboszlai miatt milliókat fizetnek ki, mégis Wirtz és Isak hátát nézik

Így bukott le a Szőlő utcai igazgató: Luxus, Lexus, titokzatos állás

Xabi Alonso: Megérdemeltük ezt a vereséget és nincs panasz a játékvezetésre

Katasztrófa küszöbén? - Zelenszkij bejelentette, hogy válaszlépés jön az állítólagos magyar drónok ellen

További híreink

Katasztrófa küszöbén? - Zelenszkij bejelentette, hogy válaszlépés jön az állítólagos magyar drónok ellen

Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

Itt az újabb vérlázító ügy – újabb botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ukrajna háborúja fordulóponthoz érkezett
2
Így bukott le a Szőlő utcai igazgató: Luxus, Lexus, titokzatos állás
3
Meg is erőszakolta a cimboráját, nem volt elég a verekedés: férfit erőszakoltak és fosztottak ki Pakson
4
Stratégiai fordulat: így készül Oroszország a hosszú, eszkalálódó háborúra a Nyugat ellen – Robert C. Castell + videó
5
Megtalálták a Pilisben eltűnt fiatal nő holttestét
6
Vérfürdő Southportban: hajóról lőtték szét a vízparti bárt
7
Orbán Viktor és Robert Fico beszéde élőben a HírTV-n + videó
8
Lengyel vadászgépek emelkedtek a levegőbe az orosz támadások miatt
9
A magyar kormányfő, Orbán Viktor szerint Zelenszkij Ukrajnája, a NATO és az EU támogatása nélkül már rég összeomlott volna
10
Remény vagy taktika? Orosz jelzés a háború lehetséges végéről

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Emberölés áldozata lett egy nő Komáromban

Emberölés áldozata lett egy nő Komáromban

 Holttestet találtak egy komáromi lakásban szeptember 25-én késő délután, és az igazságügyi orvos szakértő a helyszínen megállapította, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!