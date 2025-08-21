Keresés

Csecsemőgyilkosság történt Tolna vármegyében

2025. augusztus 21., csütörtök 11:47 | MTI
emberölés csecsemőgyilkosság Nagydorog

Megöltek egy kéthetes fiút Nagydorogon - közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a Paksi Rendőrkapitányság indított körözést szerdán egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt.

A gyermek keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg, és a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét; az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást - áll a közleményben.

Hatalmas beruházási program indul + videó

 Beruházási terveket fogadott el a kormány. A miniszterelnök azt kéri, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Lázár János építési és közlekedési miniszter vizsgálják meg a források rendelkezésre állását.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Gázolt a vonat Dunakeszi határában

 A Nyugati pályaudvarról csütörtökön 9.30-kor Prágába indult Metropolitan EuroCity Dunakeszi határában elütött egy embert, ezért a szobi fővonalon hosszabb menetidőre, kimaradó és összevonva közlekedő járatokra kell számítani, mert Dunakeszi és Göd között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok - tudatta a Mávinform.
