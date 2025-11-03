Keresés

Csattanás az M43-ason – több mint 50 utas érintett a buszbalesetben

2025. november 03., hétfő 20:22 | MTI
buszbaleset M43-as lezárás baleset

Baleset miatt lezárták az M43-as autópálya országhatár felé vezető oldalát Maroslele közelében hétfő este - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

  • Csattanás az M43-ason – több mint 50 utas érintett a buszbalesetben

Az M43-as sztráda 24-es kilométerénél egy utánfutót húzó jármű hátulról belerohant egy különjáratú autóbuszba.

A buszon több mint ötvenen utaztak, értük mentesítő járművet indítottak.

A helyszínre a makói hivatásos tűzoltók, valamint a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult ki, a balesethez mentő is érkezett.

Az Útinform tájékoztatása szerint az országhatár felé vezető oldal érintett szakaszát lezárták, a forgalmat a 23-as jelű Maroslele csomópontban leterelik a pályáról, visszatérni Makónál lehet.

Fotó: illusztráció (Gemini)

