Mindössze napokkal korábban jelentette be a Yes, hogy White egészségügyi okokból nem fog tudni részt venni a zenekar legendás Close to the Edge című albumának 50. évfordulója alkalmából rendezett nagy-britanniai turnén.

White 1972-ben csatlakozott a Yes soraiba a banda eredeti dobosának, Bill Brufordnak a helyére.

A zenekar tagjaként 2017-ben került be a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

