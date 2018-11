Családirtás Ózdon

Késsel támadt családjára egy 35 éves férfi Ózdon. Az apa két nevelt gyermekét és feleségét is megszúrta. A 16 és 18 éves fiúk olyan súlyosan megsérültek, hogy a helyszínen meghaltak, a 43 éves asszonyt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A férfi saját magát is meg akarta ölni, őt is kórházban ápolják. A rendőrség emberölés miatt nyomoz.

Az elsődleges adatok szerint egy 35 éves férfi késsel rátámadt 18 és 16 éves nevelt fiaira, akik olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen az életüket vesztették. A férfi rátámadt 43 éves élettársára is, akit súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba – mondta Dobi Tamás A BAZ megyei főkapitányság

A férfi ezután megpróbált magával is végezni, őt is súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Információink szerint a rendőrök a déli órákban háza padlásán elbújva találták meg. Az utcában gyorsan híre ment a gyilkosságnak. A szomszédokat megdöbbentette az eset.