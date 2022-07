Családi tragédia Taktaharkányban: Tagadja a tinédzser, hogy ő lökte az aknába kétéves testvérét

Megosztás itt:

Felmentette az elsőfokú bíróság azt a már tinédzser fiút, aki a vádak szerint szennyvízaknába dobta féltestvérét 2019-ben, aki akkor még 3 éves sem volt. Mint arról a Bors is beszámolt, a kisfiút csak órákkal később találták meg, mivel a csatorna fedelét is visszahúzta a gyilkos. Az eset idején az aknában 140 centis magasságig állt a fekáliával vegyült víz, ebbe fulladt bele a kisfiú.

A nyomozás során derült fény arra, hogy a ma már 16 éves fiú lehetett a tettes, az egész pedig annak volt köszönhető, hogy a család szörnyű körülmények közt élt, volt, hogy a kukából ettek a gyerekek. A tragédia előtt pedig épp húsvéti bulit tartottak a házban, ahol nem volt egyetlen felnőtt sem, aki józan lett volna.

A Miskolci Törvényszék bírája szerint ugyanakkorsem az orvosszakértői vélemény, sem a szemtanúk vallomása alapján nem megállapítható, hogyan került a kisfiú az aknába.

A szemtanúk ráadásul mind gyerekek voltak: a vallomásuk eredetileg is ellentmondásos volt és gyakran változott, az idő előrehaladtával máshogy emlékeztek az eseményekre. A fiú végig tagadott – írja az rtl.hu.

Az eset óta a tinit kiemelték a családból, de felmentése ellenére továbbra is gyermekotthonban fog élni, és kártérítést is kaphat mindezért. A fiú és védője fellebbezett még a felmentéssel szemben is, azt akarják, hogy bűncselekmény hiányában mentsék fel.

Borsonline