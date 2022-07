Családi tragédia: Meglátta lányát egy ˝idegennel˝ csókolózni, kegyetlenül végzett vele

Megosztás itt:

Egy iráni apa kegyetlenül kivégezte kamasz lányát, miután meglátta egy férfival a dél-iráni Nurabad városának egyik parkjában. A 43 éves Mohammad Kazem Lashkari dührohamot kapott, és megakarta leckéztetni kisebbik lányát, miután egy számára idegen férfival látta csókolózni.

„Hazamentem és megvártam, amíg Ariana is hazaér. Összevesztünk, nagyon keményen megfenyegettem, mert nem tudtam elfogadni, amit láttam. Ariana ezután az anyám házába rohant, én pedig már nem tudtam uralkodni az indulataimon”. Azért mentem oda a puskával, hogy ráijesszek. Csak meg akartam leckéztetni, nem pedig megölni, de akaratlanul is lőttem, ő pedig mozdulatlanul terült el a földön, azonnal meghalt” – emlékezett vissza Mohammad.

A nyomozás során a rendőrök a család szomszédait is kikérdezték, akiktől megtudták, hogy a 15 éves Arianát az apja elnyomta.

„Saját életet akart, szabad akaratát szerette volna érvényesíteni, ami nagy veszélybe sodorhatja az embert. Az apja nem bírta elfogadni a nézeteit. Ariana kedves volt, csendes és gondoskodó, aki kemény neveltetése mellett úgy érezte, hogy egyszer megváltozhat az élete” – mesélte az egyik szomszéd.

Egy másik közvetlen közelben lakó személy szerint Mohammad kábítószerfüggő, felesége is a szerhasználat miatt vált el tőle. A férfi két lányával élt együtt, mindkettőjüket állítólag többször is halállal fenyegette. A szomszéd szerint sokan azt gyanították, hogy a férfi most is kábítószer hatása alatt cselekedett.

Iránban a gyilkosságok 15–18 százaléka becsületgyilkosság, melynek legtöbbször nők az áldozatai. Az esetek 62 százalékában a tettet családtag követi el. A tinédzser halálának ügyében jelenleg is folyik a nyomozás – írja a Daily Mail.

Borsonline