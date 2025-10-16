Keresés

2025. október 16., csütörtök
Csaknem 20 évnyi terror után 20 év fegyházat kapott a szörnyeteg apa

2025. október 16., csütörtök 13:14 | HírTV
erőszak ítélet családon belüli erőszak 20 év fegyház

Súlyosította, húsz év fegyházra ítélte a lányát megerőszakoló apát a Győri Ítélőtábla csütörtökön - tudatta a Győri Fellebbviteli Főügyészség közleményben.

A tényállás szerint a vádlott és élettársa kapcsolatából 3 gyermek született. Kapcsolatuk 2006-tól, a vádlott italozása miatt megromlott. A vádlott féltékeny volt a nőre, ezért nem engedte dolgozni, ugyanakkor családja anyagi támogatását elhanyagolta, és hosszabb ideig kapcsolata volt egy másik nővel. A vádlott ittasan rendszeresen bántalmazta élettársát a gyerekeik jelenlétében és előfordult, hogy ők keltek édesanyjuk védelmére. Az élettárs félt a vádlottól, ezért nem mert segítséget kérni.

A vádlott 2022 nyarától 2023 áprilisáig a 2008 májusában született lányával több alkalommal, erőszakkal szexuális cselekményt végzett. Azzal fenyegette meg, ha elmondja, megöli a családot.

A Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak és 3 rendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt 17 év fegyházra ítélte és kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből, továbbá végleg eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amely révén kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész súlyosításért, vádlott és védője felmentésért fellebbeztek.

A Győri Ítélőtábla csütörtökön kihirdetett ítéletében egyetértett a fellebbviteli főügyészség indítványával. A vádlott nemcsak a jogi, hanem a legalapvetőbb erkölcsi szabályokat is hosszú időn keresztül megszegte, ezért 20 évre súlyosította büntetését.

Ha családon belüli erőszak áldozata, ne féljen segítséget kérni: hívja a 102-es rendőrségi segélyhívót vagy a NANE segélyvonalát a +36 80 505 101 telefonszámon. Számos szervezet és szolgáltatás kínál ingyenes jogi, pszichológiai és szociális segítséget, beleértve a OKIT krízisvonalát, a PATENT Egyesület jogsegélyét és a Áldozatsegítő Szolgálatot.

Fotó illusztráció (Shutterstock)

Kapcsolódó tartalmak

