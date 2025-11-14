Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 14. Péntek Aliz napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Csákánnyal akart gyilkolni

2025. november 14., péntek 10:11 | MTI
fenyegetés vádemelés csákány

Eljárás indult egy hódmezővásárhelyi férfival szemben, aki megöléssel fenyegette volt élettársát, illetve egy csákánnyal megsebesítette a nő egyik ismerősét - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője pénteken az MTI-t.

  • Csákánnyal akart gyilkolni

Grósz Tamás közölte, a megalapozott gyanú szerint a férfi tavaly nyáron többször megöléssel fenyegette korábbi élettársát és az asszony lányát. A gyanúsított egyik este magához vett egy csákányt, majd azzal egykori párjához indult azért, hogy megölje őt. A háznál összetalálkozott volt élettársa egyik férfi ismerősével.

A gyanúsított a csákánnyal fejbe akarta vágni a férfit, azonban elvétette, így a nyelével találta el a fejét. A sértett férfi könnyebb sérülést szenvedett

- írták.

A férfi ellen emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt folyik eljárás. A főügyészség a szökés-elrejtőzés, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a férfi letartóztatását, amit a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően egy hónapra elrendelt - tudatta az ügyész.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

 

További híreink

Durva veszekedések vannak Magyar Péter és fontos háttérembere között

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Horoszkóp: ezek a csillagjegyek állandóan visszamennek az exükhöz

Túl jól sikerült a női robot, a bemutatón fel kellett vágni

Végre megmutatta szerelmét az Exatlon sztárja, BMX versenyző csavarta el a fejét

Váratlanul keserű lett a különben sem édes jereváni győzelem

Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben

Dráma Kielcében, Rostáék simán kikaptak Nantes-ban, Fazekasék sem bírták a Barca tempóját

Először vált vezető halálokká a demencia Ausztráliában

További híreink

Először vált vezető halálokká a demencia Ausztráliában

Bukta: A vádlottak padjára került a magyarokat rendszeresen ostorozó liberális eu-s politikus

Áldozatokat szedett az extrém időjárás Jáva szigetén

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A tükörbe nézés elmaradt? A Telex nem érti, miért nem nyilatkozik nekik a kormányfő
2
Megvan a 3 pont, de megőszültünk – „Nagy nehezen” 1–0 Örményország ellen
3
A nagy Zelenszkij-blöff: riogat, hergel, kuncsorog, majd „tárgyalna” – a kétségbeesés anatómiája
4
A Hír TV információi szerint ma fotózzák a legnagyobb titokban a Tisza Párt jelöltjeit + videó
5
A fantom-jelöltek klubja – Miért kell titokban fotózni a Tisza Párt embereit? + videó
6
Orbán Viktor: Aki nem ránk szavaz, velünk az is jól jár + videó
7
Peking egyetlen húzással térdre kényszerítheti Európát + videó
8
Sokkoló hajnal Ukrajnában: az orosz hadsereg pusztító csapásokat mért
9
Komment - Az adatbotrány mindenkit érinthet, aki valaha is kapcsolatba került a Tisza párttal + videó
10
Napindító – Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúja – elemzés + videó

Legfrissebb híreink

Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár

Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár

 Már több mint egymillióan tiltakoznak a brüsszeli bábok adóemelési tervei ellen. A magyar emberek megértették, hogy nagy a tét, ezért a kormány köszönetet mond mindenkinek, aki már visszaküldte a nemzeti konzultációs kérdőívet - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a kormány Facebook-oldalán.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Autóbalesetben szörnyet halt egy férfi Duka közelében

Autóbalesetben szörnyet halt egy férfi Duka közelében

 Egy ember meghalt abban a közlekedési balesetben, amelynek során csütörtökön a reggeli órákban két gépkocsi ütközött egymással a 84-es számú főúton, a jánosházai körforgalomnál, a Vas vármegyei Duka község közelében.
Fegyház várhat az aberrált hajlamú apára

Fegyház várhat az aberrált hajlamú apára

Tizenkettedik életévét be nem töltött, hozzátartozója sérelmére folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat a Veszprém Vármegyei Főügyészség azzal a középkorú férfival szemben, aki szexuálisan közeledett a saját leánygyermekéhez.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!