Csak súlyos adósságot hagyott a családjára Damu Roland: „Hazugság, nincs semmilyen örökség”

Megosztás itt:

Damu Roland nagy népszerűségnek örvendett a Jóban Rosszban-nak köszönhetően. Évekig fontos szereplője volt a TV2 napi sorozatának, mellette a színházak és a szinkronstúdiók is előszeretettel foglalkoztatták. Évekig jó módban élt, azonban 2015-ben, amikor három év után szabadult a börtönbüntetéséből, élete utolsó napjáig komoly anyagi gondokkal küzdött. Soha nem rendelkezett semmilyen vagyonnal, épp ezért megdöbbentő az az információ, hogy mégis maradt utána valami.

Ha csak egy pillanatra is, de felcsillant a remény Damu Roland özvegyében, hogy a sok adósságon kívül örökséget hagyott hátra a hatéves közös kislányukra. Maja gyámja, Katalin a tévéből hallott az állítólagos hajdúböszörményi telekről és lóról, ami mai napig a színész tulajdonában áll, de hamar kiderült, sajnos valószínűleg erről szó sincs.

– Megdöbbenve figyeltem a Damu Roland unokaöccsével készült a riportot a Tények Pluszban, miszerint a kislány apukája után örökölni fog – kezdte lapunknak a színész özvegyének a testvére.

– Persze ezt is csak részben, hiszen Rolandnak több örököse is van, már ha valójában maradt volna utána bármilyen ingóság vagy ingatlan.

Azért is hihetetlen számunkra ez az információ, mert semmilyen hivatalos papír nem érkezett hozzám, amiben a hagyatéki tárgyalásról tájékoztattak volna bennünket, ráadásul négy hónap telt el a halála óta

– mondta az asszony, aki azonnal ügyvédhez fordult, hogy megérdeklődje, mi a hivatalos út ilyen esetben.

– Bár ennek automatikusan kellene lezajlania, de bármilyen hiba előfordulhat, ami miatt minket még nem értesítettek. A legnagyobb jóindulattal is ezt gondoljuk mi is, nem akarok senkit meghazudtolni, de biztos vagyok benne, hogy Edina tudott volna erről a bizonyos tanyáról, azonban ő sosem hallott soha róla. Arról nem beszélve, hogy Roland rokonai sem kerestek meg minket ezzel kapcsolatban – fűzte hozzá.

Katalin szerint sokan úgy gondolják, hogy valójában nincs és nem is volt szükségük anyagi támogatásra, pedig nekik is van bőven gondjuk.

– Nem könnyíti meg a helyzetünket a Roland után maradt adósság. A családdal úgy döntöttünk, megpróbálunk hivatalos segítséget kérni ez ügyben, hátha van valamilyen módja, hogy a nyakunkon maradt tartozást ne egyedül nekünk kelljen megfizetni, hanem csakúgy, mint az állítólagos tanyán is osztoznunk kellene, ennek a törlesztését is igazságosan vegyék át a családtagok. Bízunk benne, hogy megtaláljuk ennek a módját, mert a húgom nem csak azért dolgozik napi 15-16 órát, mert a kislányát szeretné magához venni és felnevelni, hanem mert neki kell a törlesztést is havonta fizetnie – jelentette ki Katalin.

Borsonline