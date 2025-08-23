Keresés

CSAK ERŐS IDEGZETŰEKNEK - Sokkoló titkok derültek ki a nagydorogi csecsemőgyilkosságról

2025. augusztus 23., szombat 10:30 | Baon.hu

Döbbenetes részletek derültek ki a nagydorogi tragédiáról: a kéthetes kisfiút brutálisan bántalmazhatták, mielőtt meghalt! Az anya vallomása hemzseg az ellentmondásoktól, a rendőrség pedig emberölés miatt nyomoz. Kattints, és tudd meg, milyen szörnyűségek történtek a kukoricás mellett!

  • CSAK ERŐS IDEGZETŰEKNEK - Sokkoló titkok derültek ki a nagydorogi csecsemőgyilkosságról

Brutális részletek a nagydorogi csecsemőgyilkosságról – kiderült, mi történt a kisfiúval a halála előtt. - írja a BAON.HU. A szakértők újabb bizonyítékokat találtak a Nagydorogon meggyilkolt csecsemő ügyében. Szerdán a Tolna vármegyei Nagydorogon eltűntként kerestek egy kéthetes csecsemőt. A kisfiú holttestét később egy erdő melletti kukoricásnál találták meg. Az elsődleges szakértői vélemény szerint a halálát idegenkezűség okozta, a rendőrség emberölés bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást.

Súlyosan bántalmazhatták a kéthetes kisfiút

Tovább gyűrűznek az információk a nagydorogi csecsemőgyilkosság kapcsán. Úgy tudni, a kéthetes kisfiút halála előtt súlyosan bántalmazták. A szakértők több nyomot is találtak, emellett az anya vallomása és a bizonyítékok között ellentmondások vannak. 

A Teol cikkében részletesen beszámolt a nyomozás fejleményeiről, illetve Kitanics Márk klinikai szakpszichológus is nyilatkozott a portálnak a bántalmazás lehetséges módszereiről.

A szakértő szerint érintett lehet a család

Kitanics Márk klinikai szakpszichológus portálunknak azt mondta: az ilyen esetekben a bántalmazásnak többféle formája lehet. A gyermek testén talált sérülések akár abból is származhatnak, ha valaki erőszakosan megrázta a csecsemőt – ez az úgynevezett „rázott baba szindróma”, amely önmagában is végzetes lehet. „Egy újszülött rendkívül sérülékeny, már a durva rázás is súlyos agykárosodást vagy halált okozhat” – hangsúlyozta a szakember.

Egyre szorosabb a hurok

Az újabb részletek alapján egyre valószínűbb, hogy a kéthetes kisfiút agyonverték. Az anya körül egyre szorosabb a hurok, de az sem kizárt, hogy a nyomozás további gyanúsítottakat is érinthet. Erre vonatkozóan a Korcsmár Péter, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság osztályvezetője pénteken azt közölte, hogy vizsgálják annak lehetőségét, más is érintett lehet-e a gyilkosságban.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság megrázta a helyieket

Nagydorog békés település, ahol a helyieket mélyen megrendítette a történtek híre. Sokan értetlenül állnak a tragédia előtt, és azt remélik, a nyomozás minden részletre fényt derít, hogy kiderüljön, mi vezethetett a csecsemő halálához.

 A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében tehát még több kérdés nyitott, de egyre világosabb: a tragédia hátterében brutális erőszak áll. A következő napokban, hetekben a szakértői vizsgálatok eredményei és a hatósági döntések adhatnak választ arra, ki és miért oltotta ki a kis életet.

Forrás: BAON/TEOL

Fotó: Canva

Döbbenetes fordulat az Epstein-ügyben: Trump érintettségéról kiderült az igazság + videó

Döbbenetes fordulat az Epstein-ügyben: Trump érintettségéról kiderült az igazság + videó

 a Trump-adminisztráció nyilvánosságra hozta Ghislaine Maxwell meghallgatásának hanganyagát, amelyből kiderül, hogy Donald Trump semmilyen módon nem érintett a szexuális emberkereskedelem botrányában. Maxwell azt is állítja, hogy nem létezik az a bizonyos "ügyféllista", és Epstein halála sem öngyilkosság volt. Mi állhat a háttérben? Kattints, és ismerd meg a részleteket.

