Csak egy pillanatra nem figyelt a tanárnő, majdnem megvakult egy 12 éves diák

Nem feltétlenül kell titokzatos trópusi növényre gondolni egy-egy fájó, viszkető, felduzzadt, égető bőrtünet, láttán. Egy brit édesanya, szeretné figyelmeztetni a szülőket, hogy a jó idő közeledtével, milyen veszélyek rejthet a természet, miután 12 kisfia arcán és testén súlyos égési sérülések jelentkeztek, azután, hogy haza ért az iskolából. A 48 éves Kimberley Walker megdöbbenve vette észre, hogy 12 fia súlyos égési sérüléseket szenvedett, miután barátaival focizott az iskola udvaron. A kicsi elmesélte édesanyjának, hogy barátaival játszott az udvaron, amikor a labdát véletlenül berúgta egy bokorba, és bemászott érte. A 12 éves kisiskolás, ekkor érhetett hozzá kaukázusi medvetalphoz.

„Egyik nap amikor haza jött az iskolából, olyan volt a keze mintha leforrázta volna. Másnap reggelre az arca is kezdett kipirosodni, viszketni, ekkor bementünk a kórházba, ahol azt mondták, hogy csaláncsípés miatt jelentkezhettek a hólyagos kiütések. ” - emlékezett vissza az édesanya.

Néhány nappal később felhívott az orvos. Sokkoló volt, amikor kiderült, hogy egy mérgező növény, okozza az égési sérüléseket, és plasztikai műtétre lesz szükség. Mint kiderült, a kaukázusi medvetalp okozta a sebeket, ha pedig a szembe is bekerül a méreganyaga, akár vakságot is eredményezhet- nyilatkozta az aggodó édesanya.

A kaukázusi medvetalp nálunk nem őshonos, ám mostanra Magyarországon is terjedő mérgező növény, ha valaki látja, kötelező bejelenteni az illetékes természetvédelmi hatóságnál. Érintésük után égési sérüléseket okoznak, ha pedig a szembe is bekerül a méreganyaga, akár látáskárosodást vagy vakságot is eredményezhet. Az akár négy méteresre is megnövő kaukázusi medvetalp főleg az esősebb területeken bukkant fel, így például az Északi-középhegység néhány pontján, Vas megye nyugati határszélén és Zirc környékén. Ha hozzáértünk egy medvetalphoz, amint lehet, hideg vízzel öblítsük le az érintett felületet, majd utána szappannal is tisztítsuk meg a bőrt. Ha pedig a szemünket érte a mérgező anyag, azonnal orvosi segítségért kell fordulni.

Bordonline