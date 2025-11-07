Keresés

Budapesti óvodához kellett riasztani a TEK-et egy késes férfi miatt

2025. november 07., péntek 17:06 | MTI
TEK óvoda fenyegetőzés késes férfi

Késsel felfegyverkezett férfi ment be egy XV. kerületi óvoda udvarára pénteken; a rendőrök minden gyermeket és felnőttet kimenekítettek, a férfit a Terrorelhárítási Központ (TEK) elfogta - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon.

  • Budapesti óvodához kellett riasztani a TEK-et egy késes férfi miatt

A tájékoztatás szerint a felfegyverkezett férfiról a BRFK-hoz érkezett információ; a jelzést követően értesítették a TEK műveleti egységeit, és megkezdték a férfi felkutatását.

A rendőrök délután fél egy körül felismerték a bejelentésben szereplő férfit, aki bement egy XV. kerületi óvoda udvarára - írták.

Hozzátették:

a TEK egységei a BRFK rendőreivel közösen azonnal intézkedtek az intézményben tartózkodó 58 gyermek és 13 felnőtt kimenekítéséről, akiket egy közeli templomba kísértek át. A rendőrök a kimenekítéssel párhuzamosan lezárták a területet.

Kiemelték: az óvodában tartózkodók közül senki nem sérült meg, a gyermekek egy percig sem voltak veszélyben.

Beszámoltak arról is, hogy a TEK tárgyalója felvette a kapcsolatot a férfival, folyamatosan tárgyalt vele, ennek hatására a férfi együttműködővé vált, megadta magát, és letette a kést.

A 41 éves férfit a műveleti egységek megbilincselték, majd átadták a rendőröknek, elszámoltatása folyamatban van

- közölték.

 

