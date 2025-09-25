Brutálisan leütötte volt kollégáját egy férfi Sarkadon + videó

Megosztás itt:

Háza előtt ért támadás egy férfit 2024. október 20-án este Sarkadon. Biciklivel tartott hazafelé, és amikor befordult a kapubejárójára, hátulról olyan ütés érte, amelytől földre esett. Támadója megtaposta, megrúgta, majd motorral elhajtott. A sérült életveszélyes állapotba került, de meg tudta nevezni az őt bántalmazó embert. Korábban munkatársak voltak, a kapcsolatuk azonban elmérgesedett, hosszabb ideje haragosok voltak. Ugyanezt mondta a másik férfi is, amikor a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki. Állítása szerint nem akart sérülést okozni ismerősének, korábbi nézeteltéréseiket szerette volna tisztázni. De amikor a történtek estéjén meglátta őt, nagyon ideges lett, egy benzinszívó csővel ütötte meg, majd belerúgott - számolt be róla a police.hu.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya életveszélyt okozó testi sértés bűntettével gyanúsítja a 42 éves sarkadi férfit, és vádemelést javasol ellene. A rendőrség továbbította az eljárás iratait az ügyészségre.

Fotó: police.hu

police.hu