Brutálisan erős nyugtató is volt az énekesnő szervezetében

A neves énekesnőt rendőri kíséret mellett szállították be az egyik fővárosi kórházba.

A Blikk megtudta, szerencse, hogy az énekesnő főbérlője jókor csengetett be a XIII. kerületben élő sztárhoz, így a mentősök időben érkeztek, a szervezetében ugyanis alkoholt, erős nyugtatót és kokaint is találtak. A mentősöket a földön fekvő, sérült kezű énekesnő látványa fogadta, a sérüléseit a helyszínen nyomókötéssel ellátták, majd szirénázva a legközelebbi kórházba vitték.

A csütörtöki borzalom könnyen tragédiával végződhetett volna, mert a popsztár olyan benzodiazepin hatóanyagú nyugtatót, szorongás oldót szedett, amely önmagában is veszélyes, csak szigorú orvosi felügyelet alatt lehetséges, alkohollal vegyítve pedig komoly bajt okozhat. Ehhez a két szerhez adódott még a kokain, ez a hármas kombináció pedig az addiktológus szerint akár halálos is lehet.

– A baj mértéke függ a mennyiségtől is, de ha ilyen hármas kombinációról beszélünk, egészen kis adag is elég egy esetleges tragédiához, mert ezek a szerek előnytelenül hatnak, főleg együtt. Mindhárom szer egyenként is kockázatos, az együttes hatásuk pedig nehezen kiszámítható – mondta el a Blikknek dr. Funk Sándor, aki hozzátette: a kémiailag előállított nyugtató cseppet sem veszélytelen, főként akkor nem, ha a páciens a feketepiacon szerzi be, vagy eltér az orvos által felírt szedési rendtől. – Ha megfelelően használják, erős szorongásoldó hatása van; sajnos itt jönnek a hátulütők. Sokan nem orvosi javallatra használják, nem előírás szerint szedik, ami így az esetek egy részében függőséget okozhat.

A nyugtató és a mellette használt tudatmódosítók kölcsönhatása az énekesnő végzetét okozhatta volna.

– Alkoholt benzodiazepinnel együtt egyáltalán nem ajánlott fogyasztani, mondhatnám, szigorúan tilos. Az együttes hatásuk szívritmuszavart, ájulást, kómás állapotot vagy akár légzésbénulást is okozhat. Mindezek mellett a kokainnak önmagában is sok mellékhatása van: stroke-ot, szívinfarktust okozhat, kombinációja az alkohollal és a nyugtatóval együtt pedig kiszámíthatatlan. Ez a típusú fogyasztás kifejezetten visszaélésre utal. Tehát az illető valószínűleg azért szedi, mert vagy függő, vagy meg szeretett volna szabadulni a nyomasztó érzéseitől. De az is lehetséges, hogy megvonásban volt, és annak az állapotnak vetett véget ezzel a tevékenységgel – magyarázta a Blikknek dr. Funk Sándor.

