A Bpiautósok.hu-nak egy olvasó küldte be múlt éjjeli azt a felvételt, amelyet a 3. kerületben, a Bécsi út és a Szépvölgyi út kereszteződésében rögzített egy kamera csütörtök este 9 órakor.

Jól látszik, hogy a gyalogos a piros jelzés ellenére ment át a zebrán, és nem is nézett körül, még a zöld jelzést kapó villamos előtt is áthaladt, amelynek integetett is. Aztán jött egy fehér Mercedes, amelyik sajnos elgázolta, több métert repült az úttest fölött. Egyelőre nincs információ az állapotáról.