Brutális csapás

Tavaly ősz óta folyt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályán az az előkészítő munka, amely kábító hatású tablettákkal nagy mennyiségben üzletelő banda felszámolására volt hivatott. Közben kiderült, a NAV Nyugat-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság is „rajta van” a szervezet egy-egy tagján, mivel tevékenységük nem „profiltiszta”: a tablettákon kívül dohánytermékben, illetve gyógyszerben, teljesítményfokozókban is utaznak illegálisan.

A három egység közötti információcsere eredményeként látókörbe kerültek azok a Győr környéki ingatlanok, ahol a csapat bűnös tevékenységét űzte. Az elemző-értékelő munka 2022. március 8-án teljesedett ki, amikor 39 szolgálati kocsival 76 rendőr, valamint a NAV munkatársai lecsaptak az öt célszemélyre, majd 7 lakásban, illetve raktárban tartottak kutatást. Fontos szempont volt az elfogások időzítése; a nyomozási cselekmények összehangolása megakadályozta az esetleges szökést, valamint a bizonyítékok elrejtését, megsemmisítését.

A tablettával való bűnös kereskedést nagyban űzték, a gyanút több felvonásban megrendezett, 15 ezer darab, több mint 6,7 kilogramm színes bogyó megszerzése, eladása alapozza meg. Most azonban végleg leszerepeltek.

A tablettákon 2000-2500 forintért adtak túl, így a 15 ezer bogyóval - óvatos becslések szerint - alaphangon 30 millió forintos nyereségtől kímélték meg őket a rendőrök.

A csapat minden tagjának megvolt a szerepe, volt, aki osztotta, mások végrehajtották a feladatokat. A tablettás csomagok beszerzését a gyanú szerint az 54 éves N. Lajos intézte, majd átadta a megrendelést 52 éves társának, illetve az 55 éves B. Lajosnak, ők értékesítették tovább a felkutatott vevőknek. A most elfogott csapat 4. (B. Lajos fia, a 30 éves B. Richárd) és 5. tagja (a 45 éves F. Roland) sofőrként, illetve a cucc elrejtéséül szolgáló raktárak biztosításáért felelősként vette ki részét az üzletből. Utóbbiról a győri nyomozók szolgáltak terhelő adatokkal, a sofőrt ugyanis korábban többször elkapták kisebb-nagyobb, kábítószergyanús tartalmú pakkokkal – nem véletlenül. Kábítószer birtoklása vétségének indult a vele közölt gyanú, később már elegendő bizonyíték állt rendelkezésükre, hogy kábítószer-kereskedelem bűntettével is meggyanúsítsák. Ez most tovább bővült.

A kék, narancssárga, illetve világosbarna színű tabletták az előzetes igazságügyi vegyészszakértői vélemény alapján 3-MMC-t tartalmaznak, amely új pszichoaktív anyagnak minősül.

A csapat két tagja, az 52 éves H. Zsolt, valamint N. Lajos lakásán további kábító hatású szereket foglaltak le. Összesen közel 3 kilogramm, különböző színű (fehér, rózsaszín) és állagú (por, massza) új pszichoaktív anyag került a bűnjelraktárba.

Míg a Pest megyei rendőrök az általuk indított büntetőeljáráshoz szükséges bizonyítékok bezsákolásával voltak elfoglalva, a NAV munkatársai a saját, költségvetési csalás miatt elrendelt nyomozásukhoz kapcsolódó cigarettagyártó gépsor, több raklapnyi füstszűrő, valamint temérdek dohánytermék lefoglalását intézték. A győri nyomozók is odatették magukat, gyógyszerhamisítási büntetőeljárásuk bizonyítékait lajstromozták: gyógyszergyártó gépsor, csomagoló anyagok, hamis gyógyszerek kerültek bűnjelkamrába.

A négy, azóta letartóztatott férfit, valamint a szabadlábon védekező B. Richárdot új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével gyanúsították meg. A gyanúsítás ellen panaszt nem tettek, ahogyan vallomást sem.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya az új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettének gyanúja miatt indított nyomozásának iratait a büntetőeljárás egy kézben történő további folytatása érdekében átadja a NAV Nyugat-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága részére.

A mellékletben olvasható dokumentum a NAV közleményét tartalmazza.

