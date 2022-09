Brutális baleset történt: két rendőr az életéért küzd

Megosztás itt:

A mentőket hajnalban a nyugat-suffolki Eriswellben a RAF bázis közelébe riasztották, ahol két autó karambolozott. A hírek szerint egy BMW és egy Peugeot rohant egymásnak. A Peugeot-ból két rendőrt emeltek ki.

A suffolki rendőrkapitány elmondta, a BMW-t vezető 20 éves férfi ittas volt és be is volt drogozva, amikor nekirohant a másik kocsinak. A rendőröket mentőhelikopterrel szállították kórházba, jelenleg is az életükért küzdenek.

A BMW vezetőjét elővigyázatosságból kórházba szállították, majd a rendőrségre vitték kihallgatni.

Borsonline